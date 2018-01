El secretario general de la UOM Rosario Antonio Donello ( foto ) se sumó al coro de voces que reclamó la construcción de un frente opositor a Cambiemos. "Entre el grueso del peronismo y el grueso del socialismo son muy pocas las diferencias", remarcó el líder de los metalúrgicos, uno de los sindicalistas más enfáticos a la hora de combatir la política económica del gobierno nacional. Ladero de la diputada nacional peronista Alejandra Rodenas y de buena relación con el también legislador, el Frente Progresista Luis Contigiani, Donello aseguró que "la sociedad está pidiendo" una hipotética unión de socialistas y justicialistas y cercanos.

"Mí límite es Cambiemos", es el mantra que repiten en voz alta aquellos que pretenden construir una alianza opositora. Hablan de sumar partidos, organizaciones, sindicatos, empresarios. Se tiran guiños vía medios, reclaman la generación de encuentros, pero por el momento no pasa de eso en el soporífero enero. Donello es el Nuevo Espacio Santafesino (NES), juega con los senadores peronistas y también con Rodenas, a quien acompañó en la lista de las PASO nacionales, en el lejano agosto. Sus dichos agrandan la saga de mensajes que inició desde dicho sector el senador Armando Traferri. La ex jueza rosarina eligió el silencio por el momento. También se sumaron desde otros lares como el diputado Rubeo, la senadora nacional de La Cámpora María de los Ángeles Sacnun, la legisladora nacional Silvina Frana y el propio frentista Contigiani, que retumbó al decir "hay que polarizar, el centro no existe".

"Es una posibilidad muy cierta, siempre que todos tengamos la misma idea política, orientada al mismo sector, proteger a los que menos tienen, la industria nacional, proteger los puestos de trabajo, pensar una Argentina que vaya creciendo", arrancó Donello en diálogo con Rosario/12 . El sindicalista admitió que lo "entusiasma" la virtual construcción de un nuevo frente ya que "es muy difícil que un solo partido gane las elecciones y una persona sola tampoco gana. Ya no ganan los apellidos, hay que empezar a ver realidades, ¿por qué vamos a estar en contra de alguien que piensa parecido a nosotros?, sería un error", amplió el titular de la UOM Rosario.

Donello pidió "dejar de ser personalista y empezar a ver el bien común de todos" porque "a nadie se le tiene que caer el anillo por hacer una alianza". Para lograrlo, dice que dicha construcción "no tiene que tener solo el objetivo de ganar". En todo caso, "debe ser un frente sólido y convencido de lo que vamos a hacer y por lo que vamos a luchar, con un grueso del peronismo y un grueso del socialismo son muy pocas las diferencias, después hay algunos que va a ser más difícil asociarlos a una estrategia de estas, porque son personalistas o ya tienen otra idea".

"Un frente amplio, pero serio", pide y promueve el sindicalista. "No sirve para ganar una elección y que después se rompa, tenemos que respetar un programa, que se armará con todos los sectores juntos", agrega. Confía en sumar "empresarios, gremialistas, sectores sociales y políticos, también hay que consultar con la iglesia".