En su página de Facebook, el oficial del Grupo de Operaciones Motorizadas de la Policía Federal Dante Barisone –que ayer fue liberado por la Justicia– se había mostrado orgulloso de su participación en la represión en los alrededores del Congreso, además de burlarse de los reclamos por justicia por Santiago Maldonado. “Mato terroristas villeros”, se definía en la foto en la que se lo veía con el uniforme completo y actitud desafiante. En octubre pasado, había posteado un video de Marcos Peña en el Congreso, en el que el Jefe de Gabinete defendía la lucha contra los narcos con la frase “Estoy orgulloso de las fuerzas de seguridad que están liderando el combate al narcotráfico que ustedes no realizaron”. Barisone acompañó la publicación con la frase “Ahí tenés garantista de mierda”. En otro posteo se refería a “los fanáticos k” en el que, con dificultosa ortografía, sostenía que “o no tienen el secundario terminado y demás, que no trabajan y si lo hacen lo hacen por períodos cortos y en negro”.