La doctora en psicología y miembro fundadora del Forum Infancias Red Federal, Gisela Untoiglich, criticó el acuerdo entre el Ministerio de Educación de la Nación y la Fundación Conin, presidida por el doctor Abel Albino, ya que, según consideró, contradice en muchos aspectos la postura del Estado en temas como la educación sexual o la Ley de Matrimonio Igualitario.

“La postura homofóbica y misógina de Albino va en contra de estos temas, que en este tiempo y en nuestro país son básicos. Por eso sostenemos que el acuerdo es retrógrado y contradictorio”, señaló la especialista a PáginaI12. “Es gravísimo que el mismo Ministerio que tiene que garantizar la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) firme un acuerdo con Albino para un programa de primera infancia, cuando, según la ley, desde esa etapa se tiene que empezar a educar a los chicos sobre sexualidad, obviamente teniendo en cuenta su edad”, añadió. Según la psicóloga, “lo mismo ocurre con la ley de matrimonio igualitario. ¿Cómo van a firmar un acuerdo con un hombre que piensa y sostiene que la homosexualidad es un problema que hay que solucionar?”.

“En sus dichos, que están publicados en su libro, no hace falta hacer un esfuerzo para encontrarlos, Albino dice cosas tales como que el sexo no es para divertirse, la masturbación constituyue una tiranía para la persona y es una adicción, y que la homosexualidad es un problema. Dice también que la sexualidad sólo estaría bien dentro del matrimonio y con finalidades reproductivas. Esta es una postura religiosa que es válida para el que quiera creerla, pero no puede ser la bandera del Ministerio de Educación, que debe dar una educación laica, con valores éticos generales y para toda la población”, sostuvo la doctora.

Untoiglich destacó que en el país “tenemos una ley nacional que establece que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada. Esa ley se supone que se tiene que ocupar de que todos los niños y niñas tengan acceso a cierta formación, así como también sus padres. Todos los postulados de Albino van en contra de una formación integral hacia una sexualidad responsable”.

Informe: J. F.