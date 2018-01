Fue a cumplir su amenaza a los tiros

La Justicia ordenó la prisión preventiva por 7 días para el hombre acusado de balear la puerta de la casa donde su ex pareja vive con dos de sus hijas. El juez Luis María Caterina planteó que dentro de ese plazo se vuelva a realizar una audiencia con más elementos, ya que restan resultados de medidas y pericias. La fiscal Mariángeles Lagar reveló que fueron 16 los impactos en el frente del departamento de Lorenzini al 4600, donde la mujer se disponía a cenar con sus hijas de 9 y 16 años, la noche del martes, y tuvieron que arrastrarse hasta la pieza al escuchas las detonaciones. Dos días antes, su exmarido fue notificado de una exclusión de hogar. "Vos no te vas a quedar con la casa", le advirtió. Además de ese hecho, a Damián Chavez se lo imputó por una violación de domicilio de noviembre de 2016. "Si me dejás, te fajo y te mato", le espetó en aquella oportunidad. En su defensa, el hombre negó haber disparado, acusó a la mujer de ser violenta, dijo que la Justicia de Familia le dio la tenencia de sus hijos y que la mayor denunció ser abusada por una expareja de la mujer. En tanto, hoy será imputado un hombre que apuñaló a su pareja delante de su pequeña hija. Durante esta feria judicial, Fiscalía recibe unas 30 denuncias diarias de violencia machista.

Tras convivir durante 16 años, Romina decidió separarse de su pareja, pero lamentó que continuaran los hostigamientos. Tras una batalla en la Justicia de Familia, la mujer tuvo que dejar su casa; pero regresó días atrás. Una medida judicial que ordenaba a Damián a salir de la vivienda aparece como el detonante de lo que sucedió el martes por la noche, cuando -como publicó ayer Rosario/12- estaban por cenar y escucharon una explosión, y luego varias más. "Somos los Chavez", oyeron. Las tres mujeres se tiraron al piso y Romina "arrastró" a sus hijas hasta una habitación. Luego fue al comedor a buscar el teléfono para llamar al 911, mientras su hija de 16 también intentaba comunicarse desde el celular. Cuando llegó la policía encontró una nota bajo la puerta: "Te doy dos días para que te vayas con todas tus cosas. Usted sabe lo que hizo, quiero el departamento vacío. Si llama a la policía le vamos a matar a su hija", leyó la fiscal Lagar, frente al magistrado, al pedir la imputación por "abuso de armas, portación de arma de fuego de guerra, amenazas, daño y desobediencia".

Al mismo tiempo, la representante del Ministerio Público de la Acusación le achacó haberse metido por el patio a la vivienda de la mujer y amenazarla, en noviembre de 2016.

El acusado fue detenido horas después en la casa de sus padres, donde -según la defensa- anteayer se realizó un allanamiento y no se encontraron armas. El imputado quiso hablar: "Yo nunca hubiese hecho algo así. Nunca disparé a la casa de mis hijas, las amo con toda mi alma. Cuando yo estaba viviendo ahí, ella vino a romper las ventanas. También hubo disparos y la denuncié porque tiene hermanos pistoleros. La pareja anterior de ella abusó de su hija, que vino a vivir conmigo, pero después se fue. No comprendo a mi hija. Ahora, todo lo que dijo queda en la nada", comenzó. "Estuve 16 años casado con ella y me engañaba, me lo dijo mi hija. Yo le llevaba la cuota y veía a los chicos. Después me di cuenta de que se drogaba. Yo me desesperé porque es una excelente madre, pero no sé qué le pasó. Me dieron la tenencia de mis hijos. Mi hija, que es lesbiana ("tiene esa condición", dijo), me contó que las tías decían que había que 'hacerla violar'", dijo el hombre que vive con sus padres y su hijo varón; y trabaja hace tres años en una empresa de alimentos congelados.

Romina habló ayer con este diario y aseguró que el acusado es "un mentiroso" y que su hija le "pidió perdón por lo que tuvo que decir", con respecto a esa acusación. La mujer señaló que él "tiene plata para pagar abogados, por eso hizo todo lo que hizo". Al mismo tiempo, manifestó temor de que el acusado quede en libertad y dijo que hasta pensó en soldar la puerta de su casa. "Estamos encerradas, sin salir a ningún lado", sollozó. Más temprano, dijo que fue intimidada por la familia del acusado y agregó que éstos están en negocios ilegales.

Si bien la defensa solicitó que se le dé una prisión morigerada con permisos para salir a trabajar, el juez ordenó que siga preso por una semana, mientras avanza la investigación. Es que todavía restan medidas y resultados de pericias como la prueba de dermotest que demostrará si el acusado tenía restos de pólvora en las manos. Además, la fiscal pidió tiempo para tomar testimoniales a personas que manifestaron temor.

Calvario. El día que detuvieron a Damían, Romina reveló que sufría violencia física y psicológica desde hace años. Cuando la mujer denunció al acusado, pidió el divorcio y la exclusión de hogar. Pero la violencia fue en aumento y se fue de la casa con su hija más chica. Uno de los episodios fue el imputado ayer por la fiscal, a más de un año de que el hombre se metiera en su casa y la amenazara.

Finalmente, a cinco días de iniciado el año, el Juzgado de Familia 3 ordenó una exclusión de hogar del hombre y una prohibición de acercamiento a Romina. Tres noches después, las balas atravesaron la puerta.

Apuñalada. En otro hecho de violencia machista, que entre diciembre y enero no dieron tregua, una mujer sufrió un salvaje ataque a puñaladas a manos de su pareja, en la zona oeste de la ciudad, delante de su hija de 5 años. La casa de Carbia al 900 fue escenario del macabro suceso que dejó a la víctima internada en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca), con una decena de heridas. Según se indicó, el hombre la atacó con una cuchilla y un cuchillo, provocándole heridas en el pecho, espalda y brazos. Enseguida llegaron al lugar policías del Comando Radioeléctrico. Recién ahí, el agresor dejó de atacar y se encerró, pero tras romper la puerta, lograron detenerlo. Edgardo F. G., será imputado hoy.