Un buen amigo en la pista de despegue

Nicolás "Nicky" Caputo, el amigo del alma del presidente Mauricio Macri, quiere ampliar el aeropuerto Islas Malvinas. Caputo S.A., tal el nombre de la constructora, es una de las cinco empresas que se presentó en la licitación para la construcción del nuevo edificio de la estación aérea, contiguo al actual, que se utilizará exclusivamente para la salida y el aterrizaje de vuelos internacionales. La firma que multiplicó sus ganancias desde el ingreso de Cambiemos a la Casa Rosada llega a esta oferta en Rosario junto a Tecsa S.A. El acto de apertura de sobres con las ofertas técnicas se realizó ayer en el mismo predio de Fisherton y asistieron el ministro santafesino de Infraestructura y Transporte José León Garibay, el secretario de Transporte provincial Pablo Jukic y el presidente del aeropuerto Matías Galíndez.

No es la primera vez que Nicolás Caputo desembarca en Santa Fe, ya hizo un negocio no menor. A fines del mes de septiembre del año pasado festejó haberse quedado con una gran y millonaria obra energética en la región. En ese caso, se asoció con Bunge y AGD para la construcción de tres obras de generación eléctrica en la planta de Terminal 6, en la localidad de Puerto General San Martín. Para dicha oportunidad, la adjudicación fue otorgada por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación y allí Nicky no se presentó mediante la firma familiar, sino que lo hizo a través de Central Puerto S.A., empresa que comparte con su socio Guillermo Reca.

Es la segunda vez desde que Cambiemos gobierna el país que Rosario es objeto del interés en la realización de obras, de parte del círculo más más cercano del presidente. Entre los adjudicatarios, antes del compañero de Macri desde el colegio Newman, apareció su primo Angelo Calcaterra, quien desembolsó 147 millones de pesos apenas empezó el 2017 para restaurar el Monumento a la Bandera. "Cuando el año pasado, luego del ballotage, se dispararon las acciones de Calcaterra en el mercado de valores, el mercado nos estaba dando un indicio de lo que podría llegar a ocurrir con la adjudicación de la obra pública durante la gestión de Macri", denunció por entonces la concejala del Frente para la Victoria Marina Magnani.

El nuevo edificio del aeropuerto tendrá 11.500 metros cuadrados. Se levantará hacia el norte de la actual terminal y tendrá tres niveles, planta baja y dos pisos. El proceso de embarque y desembarque de las aeronaves se realizará mediante dos mangas y las salas de arribo y partidas tendrán una capacidad para 440 pasajeros.

En el nuevo edificio los pasajeros que arriben se dirigirán al primer piso donde realizarán los trámites migratorios respectivos en un hall y mediante un sistema de escaleras mecánicas, pedestres y ascensor se transportarán hasta la planta baja donde se alojan los espacios destinados al retiro de equipajes, free shop, el control de aduanas y el hall de arribos.

La obra tiene un presupuesto oficial de 946 millones de pesos y una demanda de ejecución de 18 meses. Las otras cuatro Uniones Transitorias de Empresa (UTE) oferentes, que pugnarán con Caputo son; Rivas SA II CFYA, Pose SA y Mecall SA; Edeca SA, Pecam SA y Dinale SA; Cinter SRL, Obring SA, Mundo Construcciones SA; y Werk Constructora SRL, Del Sol SRL y De Paoli & Trosce SRL.

Por el momento solo presentaron el proyecto técnico. Ahora, se someterá a revisión cada propuesta y luego, si cumplen con lo establecido por los pliegos, formarán parte de la apertura de sobres con oferta económica. Se estima que ese paso durará un mes aproximadamente. Luego se elegirá la empresa ganadora, probablemente en abril.