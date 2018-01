El ex canciller Rafael Bielsa, prestigioso hincha de Newell's y hermano del ex DT Marcelo, escribió una dura carta. "El futuro del club está seriamente amenazado. La dirigencia, de este modo y con el precipicio delante, no cesa de dar enérgicos pasos al frente", plasmó Bielsa. "La conducción de Newell's ha ido desde la soberbia y el despotismo, a la flagrancia de la improvisación", consideró. Y confesó: "Como ñubelista, lo que está en juego no es la permanencia del club en la Primera División, sino su vida misma en el firmamento de las personas jurídicas. Me es difícil imaginar mi propia vida sin Ñuls, y me imagino que lo mismo le pasa a todos los integrantes de la inmensa grey que profesa mi religión futbolística". Para Bielsa, "una posibilidad es que tras cierto ejercicio de autocrítica, los miembros de la CD renuncien de uno en uno, hasta que el señor Bermúdez se dé cuenta de que está desnudo. La sanción penal y la ciudadana siempre pesan sobre quienes administran bienes ajenos", concluyó.