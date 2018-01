No solo desde el socialismo llaman a conformar un nuevo frente junto a un sector del peronismo. En la Unión Cívica Radical también hay a quienes entusiasma construir una sociedad política junto a los senadores del justicialismo y aliados, al menos eso ocurre en el sector NEO, el más progresista de todos los ucerreístas. "El justicialismo tiene premisas similares en muchos de los casos", elogió y sorprendió a la vez el vicegobernador Carlos Fascendini, quien mantiene "afinidad" con los legisladores del PJ de la Cámara Alta. "Tienen mucha ascendencia en su territorio, no hay ningún senador que no haya ganado por menos del 50 por ciento las elecciones a las que han sido sometidos en diversas oportunidades. Tenemos un concepto de la provincia que nos ha ido haciendo ganar afinidad", añadió el segundo del gobernador Miguel Lifschitz. Fascendini cree, por otro lado, que como consecuencias de medidas desacertadas el poderío de Cambiemos merma a nivel país. "Lo que parecía una ola amarilla hoy es ya apenas un remanso", remató.

‑¿Cómo analiza el coqueteo entre el socialismo y parte del peronismo para conformar un frente?

‑Hace bastante tiempo que hay conversaciones, lo que uno ve es que hay posicionamientos transversales, Cambiemos está integrado por un frente, una alianza, una sociedad entre la gente del PRO, parte del radicalismo y también del peronismo, con principales figuras del peronismo, que incluso gobernaron la provincia y el partido, como el caso de Reutemann y Spinozzi. Del otro lado, el Frente Progresista también incorporó en su momento algunas figuras que pertenecían al justicialismo, no hay que asombrarse de eso. Lo que a uno le parece difícil, sobre todo en el radicalismo, es el ingreso de justicialistas que de pronto han sido siempre rivales o han estado enfrentados en situaciones políticas en el territorio. Siempre digo que en el Frente Progresista tenemos que tener cuidado, el ingreso de nuevos dirigentes no tiene que alejar a los que originalmente han estado, o lo han organizado. Creo que hay que andar con cuidado, va a ser un año en el que las cosas se van a dilucidar un poco más, nadie le cierre la puerta a nadie. Tenemos que construir un proyecto alternativo al gobierno nacional, me parece que hay serios fundamentos para que Santa Fe pueda llevar adelante un proyecto de esa naturaleza.

‑¿Así como está conformado, al Frente Progresista no le alcanza para enfrentar a Cambiemos?

‑Hay que esperar, los acontecimientos se vienen sucediendo muy rápido. Lo que parecía una ola amarilla hoy es ya apenas un remanso. Las cosas que están sucediendo a nivel nacional, las últimas medidas tomadas le hacen perder bastante apoyo al gobierno nacional. No nos preocupa, por lo menos a mí, no me asusta en este momento la posibilidad de enfrentarlo tal como estamos. Pero vamos a ver qué dice el tiempo, hay que esperar.

‑Se habla de un acuerdo entre el progresismo y los senadores del peronismo, usted los conoce, comparte la Cámara Alta con ellos, ¿tiene un concepto positivo del bloque del PJ?

‑Sí, con todos ellos sí. Son referentes territoriales, tienen mucha ascendencia en su territorio, no hay ningún senador que no haya ganado por menos del 50 por ciento las elecciones a las que han sido sometidos en diversas oportunidades. Y más allá de eso tenemos una relación y en cierta forma un concepto de la provincia de Santa Fe que nos ha ido haciendo ganar afinidad. Siempre tenemos diferencias, pero por suerte la institucionalidad de la provincia ha sido siempre preservada y el Senado, en ese sentido, siempre actuó con responsabilidad y respeto. Hemos podido sacar el presupuesto, la ley de endeudamiento que genera obras públicas y así muchas de ellas que son muy importantes para la provincia.

‑El jefe del bloque, Armando Traferri, dice que entre el Frente Progresismo y el peronismo casi no hay diferencias y la única alternativa es que se acerquen para enfrentar a Cambiemos, ¿comparte la mirada?

‑Sí, nosotros tenemos un fuerte rechazo a todo lo que sea el kirchnerismo, porque lo hemos combatido y sufrido en la provincia. Pero con el resto de los dirigentes tenemos diálogo y es posible seguir manteniendo las conversaciones para ver a qué punto arribamos. Con ese sector tenemos afinidad y creo que eso es lo que ha permitido que la mayoría de las leyes se puedan ir aprobando.

‑Entonces, en un hipotético frente, ¿le sumarían positivamente al progresismo provincial?

‑Todo lo que haga confluir en un programa común y que signifique defender los intereses de la provincia y llevar adelante este proyecto de progresismo que hemos encarado desde hace diez años... en ese marco no tenemos ningún inconveniente. Lo que no queremos es volver al pasado ni inclinarnos por concepciones ideológicas que no tenemos.

‑¿Pero en términos de progresismo, qué pueden aportar los senadores?

‑El justicialismo tiene premisas similares en muchos de los casos, pero como es un movimiento amplio, tienen para todos los gustos. En la medida en que coincidamos en un proyecto podemos seguir conversando, y en eso estamos bastante cerca.

‑Asoman miradas divergentes dentro del propio socialismo, ¿eso dificulta construir una única línea?

‑En el radicalismo también existen miradas divergentes, por eso digo que habrá que ir dialogando y viendo si es posible construir y dar esta apertura del frente que posibilite el ingreso de nuevos dirigentes, que aporten a nuevos proyectos e ideas y lo podamos consolidar. Han pasado muchas cosas en diez años de Frente Progresista, es momento de hacer una revisión y volver a trazarnos un nuevo horizonte para revitalizarlo, y seguir apuntalándolo.