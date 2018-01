Tras el triunfo 2-1 en el amistoso frente a Argentinos en el Bajo Flores y de considerar “positivo” el desempeño de su equipo, el técnico de San Lorenzo, Claudio Biaggio, se refirió al posible pase del volante Fernando Belluschi a Independiente. “No me preocupa porque él está con nosotros; ahora no pienso en otra cosa que no sea en el armado del grupo”, sostuvo el conductor.