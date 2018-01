En Italia, en España, en La Boca y hasta en Avellaneda: el runrún que genera el volante Ricardo Centurión sobre su posible destino futbolístico parece no tener fin. La Comisión Directiva del Genoa, club dueño del pase del jugador con quien el DT Guillermo Barros Schelotto sueña volver a contar, no sólo confirmó que rechazó el pedido de cesión a préstamo al conjunto xeneize, sino que afirmó que hasta Racing llegó a hacer una oferta por el talentoso volante. Y eso sin contar que la semana pasada Ricky ya había anunciado en las redes sociales que en 2018 jugaría en el Málaga...

Es público y notorio que el deseo de Centurión es volver a jugar en Boca. De hecho, el presidente Daniel Angelici le dejó una luz de esperanza cuando el propio jugador hizo trascender que jugaría en el club andaluz. “Ricardo pidió disculpas sinceras y quiere otra oportunidad. No me parece mal dar otra chance. No soy quien para no dársela. Le dije que podía traerlo a préstamo por unos meses y ver si puede mantener lo que hace dentro de la cancha; afuera también. Es una variante, tiene características distintas a los jugadores con los que contamos, ese uno contra uno que puede romper líneas”, disparó el titular xeneize, quien luego se enteró de que el Genoa rechazó la propuesta dar al jugador a préstamo, porque la intención de los italianos es vender parte del pase. Y como Racing tiene el 30 por ciento de la ficha, la pelota cruzó el Riachuelo y llegó hasta Avellaneda.

Sin embargo, Eduardo Coudet, técnico de Racing, desestimó la posibilidad de sumar al delantero que se formó en las inferiores de la Academia y hasta fue compañero de Diego Milito, actual manager deportivo de la Academia y de muy buena relación con Enrico Preziosi, presidente del club genovés. “Por Centurión no tenemos chance de competir con Boca, porque ellos tienen el camión Juncadella”, dijo Chacho en referencia al poderío económico xeneize.

Quienes sí sellarán su vínculo con el club de Avellaneda son los defensores Alejandro Donatti y Leonardo Sigali, los flamantes refuerzos que partieron rumbo a Mar del Plata para sumarse a la pretemporada del primer equipo.