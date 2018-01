Trabajadores cesanteados del canal de la Ciudad tomaron el hall del edificio donde funcionan los estudios, en Guarda Vieja al 3300, para repudiar los despidos que fueron notificados esta misma mañana por mail. “No nos dejan entrar ni para sacar las cosas”, se quejó una de las editoras que fue desvinculada mientras estaba de vacaciones y tenía más de diez años de antiguedad.

El mail con la notificación del despido llegó a 19 trabajadores y se sumó a los cinco despidos que ya habían sido notificados el jueves pasado. Según pudieron saber los empleados la lista de cesantías alcanzaría a 35 trabajadores, por lo que esperan que en los próximos días sigan llegando las notificaciones.

“Trabajo acá hace diez años, ayer empecé las vacaciones y hoy a las 7.37 me llegó el mail de recursos humanos, firmado por Eduardo Cura, que decía que a partir de hoy me desvinculaban. Hace diez años que soy editora del canal y edité muchos ciclos y no voy a tener ningún tipo de indemnización ni nada”, contó Fernanda a la radio AM 750.

Según la editora, los despidos fueron arbitrarios, la mayoría contra trabajadores que pertenecían a la asamblea de trabajadores. “Yo estaba de vacaciones pero me vine cuando recibí el mail. No nos dejaron entrar a ninguno, hay personal de seguridad en la puerta. Pregunté si podía sacar mis cosas y me dijeron que no. Que me iban a mandar un mail desde recursos humanos”, dijo Fernanda.

“Es una clara persecución contra la Asamblea. Despidieron a todos los que tuvieron alguna participación activa, incluso en algunos casos hicieron saber que no tenía que ver con el desempeño. Las autoridades ni siquiera vienen al canal, Cura viene solo un par de horas por día y nadie se acercó a decirnos nada”, se quejó Mariana, delegada por ATE, que también fue despedida.

Los trabajadores seguirán en la puerta del organismo hasta que las autoridades del canal los convoquen a una mesa de diálogo.

La política replica la adoptada por las autoridades nacionales en la Televisión Pública, donde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) denunció que Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, realiza una "extorsión y provocación" a través de “una campaña de demonización de los trabajadores para legitimar un vaciamiento y un ajuste en los medios públicos”. Entre las medidas de ajuste en ese canal, se tomó la decisión de no emitir noticieros los fines de semana.