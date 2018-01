El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, fue denunciado penalmente por la contratación de la casera de la quinta familiar Sandra Heredia como delegada interventora del SOMU. La denuncia la hicieron los abogados del sindicalista Omar “Caballo” Suárez, quien está detenido y siendo investigado por presuntos delitos que terminaron en la intervención. Triaca volvió a pedir disculpas por el audio de WhatsApp en el que se lo escucha insultando a Heredia y dijo, sobre su designación en el sindicato de los obreros marítimos, que “con el equipo de intervención del SOMU trabajamos y la conocían a Sandra. Teníamos que poner un delegado en San Fernando y, como ella respondía bien a los requisitos solicitados, se le ofreció el puesto y sigue allí hasta que termine la intervención”. Al respecto, Heredia reveló que hay otras 250 personas que ingresaron de la misma forma en que lo hizo ella. Triaca no se mostró preocupado por su continuidad en el cargo: de hecho, ayer partió rumbo a sus vacaciones en la costa.

La ex casera de la familia Triaca denunció que el ministro la tuvo trabajando en negro entre 2012 y 2015, cuando la blanquearon días antes de las elecciones. La ex empleada doméstica advirtió que pusieron en blanco la mitad de su sueldo. También dijo que Triaca le consiguió el puesto de delegada interventora del SOMU, pero que le advirtió que su prioridad tenía que ser la quinta familiar. Indicó que fue despedida sin causa ni previo aviso y que tanto el abogado de Triaca, Sergio Borsalino, como la custodia del ministro le intentaron hacer firmar papeles del despido. En el caso de estos últimos, indicó que se lo pusieron como condición para permitirle retirar sus pertenencias de la casa en la que vivía en la quinta de Boulogne.

Heredia difundió un audio de Triaca en el que el ministro le dice: “¡Sandra no vengas eh! No vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre! ¡Sos una pelotuda!”. El ministro de Trabajo salió a pedir disculpas por Twitter. Y ayer, antes de iniciar sus vacaciones, dio un reportaje radial en el que sostuvo que el audio es de hace cuatro meses (Heredia lo ubica poco antes de su despido) y que se originó en una situación en la que él llegó a la quinta y no encontró a la casera. “Por mi actividad política allí me reúno con gente y le había avisado a Sandra, con un día de anticipación, que iba a ir. Como no encontraba mi silla de ruedas tuve ese exabrupto. Después de eso la encontré, le pedí disculpas y siguió trabajando 4 meses más”, sostuvo Triaca, quien sostuvo que la relación laboral Heredia la tenía con su hermano, Carlos Triaca, que “la tenía formalizada en la categoría de casero, como corresponde”.

Sobre la contratación en una intervención sindical, simplemente dijo que “la conocían a Sandra. Teníamos que poner un delegado en San Fernando y como ella respondía bien a los requisitos se le ofreció el puesto”. En el entorno del ministro, sostuvieron que él no medió en esa contratación y que ella cumplía el horario en un puesto administrativo.

La intervención del SOMU la inició la macrista Gladys González, que cesó en ese cargo el 22 de febrero de 2017. La casera de la quinta familiar de los Triaca fue contratada el 1 de abril de ese año, cuando el interventor era Alfredo Bertonazco. Le siguió en ese puesto Silvio Torres, quien normalizó el sindicato, cuyas autoridades asumirán en febrero. “Triaca me colocó ahí el 1° de abril de 2017, con contrato hasta el 12 de febrero. Pero mi prioridad era la quinta de Triaca”, sostuvo la ex casera. “Yo calculo que esta intervención en el SOMU hizo entrar a unas 250 personas, de hecho al hijo del jardinero de la quinta de Triaca, que es contador, lo hizo ingresar en el gremio”, aseguró Heredia.

A raíz del relato de la ex casera, los abogados Carlos Broitman y Alejandro Argibay presentaron una denuncia ante el juez Rodolfo Canicoba Corral. “Estos hechos que ponen en duda por lo menos la actuación del Ministerio de Trabajo en relación a la intervención del gremio. Amerita con urgencia en este incidencia se la cite a la denunciante, se la escuche en todos sus términos frente a todas la partes y luego se proceda con urgencia a la averiguación de la verdad, de todo lo que las defensas de Suárez vinimos sosteniendo desde los albores de nuestras presentaciones que hay mucho para investigar no solo en el gremio, sino también en la intervención de la Obra Social y de la participación del Ministerio en la conducción provisoria del mismo”, indicaron los abogados.

En el entorno del ministro sostuvieron que se presentará ante cualquier requerimiento judicial, pero recordaron que la relación laboral era con su hermano, Carlos Triaca, quien administra los bienes de su madre. También evaluaron que la continuidad del ministro no está en duda. De hecho, Triaca decidió con tranquilidad iniciar ayer las vacaciones que tenía programadas: estará en la costa unos ocho días.