Porque el juez escuchó a la víctima

La Justicia prorrogó por 60 días la prisión preventiva del hombre acusado de balear la puerta de la casa donde su ex pareja vive con dos de sus hijas. El juez Héctor Núñez Cartelle entendió que debe darse importancia y "credibilidad" al relato de la víctima, que acusó directamente al hombre con quien tiene tres hijos, luego de que la Justicia de Familia dictara una exclusión de hogar en su contra. "Es un hecho de gravedad manifiesta; y pudo haber consecuencias más gravosas", evaluó el magistrado para ordenar que siga preso Damián C.. La defensa aseguró que llevó siete testimonios a la Fiscalía, muchos de los cuales -aseguran- dan cuenta de que la mujer era violenta. Sin embargo, el juez valoró que "no hay denuncias penales" contra ella. Sí hay un amplio expediente con denuncias cruzadas de los últimos tres años, en el Colegiado de Familia Nº 3.

Quince disparos agujerearon la puerta y destrozaron los vidrios del departamento de Lorenzini al 4600, donde Romina se disponía a cenar con sus hijas, cerca de las 22.20 del martes 9 de enero. Al escuchar el estruendo, las tres se tiraron al suelo y se arrastraron hasta la pieza. "En una de las llamadas al 911, la mujer relata que en ese momento le están tiroteando su casa y escuchó que antes frenó un auto desde el que gritaron 'somos los Chavez'", recordó ayer la fiscal Gisela Paolicelli.

Dos días antes de ese episodio, el exmarido de la denunciante fue notificado de una exclusión de hogar. Además de ese hecho, a Damián C. se lo imputó por una violación de domicilio de noviembre de 2016. "Si me dejás, te fajo y te mato", le espetó en aquella oportunidad a la madre de sus hijos, con quien estuvo 16 años en pareja.

Desde la primera audiencia, la defensa y el propio acusado sindican a la mujer de ser violenta. En la Justicia de Familia hay un expediente con varias exclusiones de hogar y prohibiciones de acercamiento, para ambos. Su defensa remarcó que la tenencia de los chicos le fue dada al padre en 2016, y que la hija más grande de ambos denunció a la madre y a su entonces pareja, por abuso. Y atribuyeron a la edad (la adolescencia) de la denunciante que haya elegido volver a vivir con su madre, el año pasado.

Al respecto, Romina reveló a este diario que su hija le "pidió perdón" por haber hecho esa denuncia, y aseguró que fue el padre quien la instó para hacerlo.

Uno de los elementos que la defensa llevó ayer al juez Núñez Cartelle es la declaración telefónica que prestó una mujer que está a cargo de un club cercano a la casa de sus padres -donde vivía el hombre cuando fue arrestado-, quien dijo haber visto a un hombre y un joven corriendo en la canchita. El dato se suma a la declaración de una vecina de la madre de éste a quien la mujer le dijo que su hijo había salido a correr. También dijeron que la ropa que llevaba puesta según la descripción de la mujer, era coincidente con las prendas que tenía puestas cuando fue detenido.

La fiscal Paolicelli relativizó esos datos y dijo que la testigo vio al hombre corriendo entre las 21.30 y las 22 y que el hecho fue a las 22.20. En ese sentido, dio a entender que el hombre tenía tiempo de ir a otro lado. La fiscal dijo que la investigación recién empieza y que restan varias medidas por realizar, como la pericia caligráfica que se pedirá sobre una nota que la policía encontró bajo la puerta de la vivienda, cuando llegó a la escena del hecho: "Te doy dos días para que te vayas con todas tus cosas. Usted sabe lo que hizo, quiero el departamento vacío. Si llama a la policía le vamos a matar a su hija", leyó. En ese contexto, dijo que "no hay elementos para pensar que fue un autoatentado"; pero advirtió que pedirá análisis psíquico de ambos.

La defensa solicitó medidas de morigeración como domiciliaria y salidas laborales, basados en las cuestiones mencionadas y en que no se encontró arma en el allanamiento.

Más violencia. Una mujer denunció a su pareja de amenazarla de muerte y apuntarle con un arma en la cabeza. La policía secuestró un revólver calibre 32. La víctima, de 40 años, se presentó en la seccional 10ª y denunció que tras mantener una discusión con su pareja, éste la amenazó de muerte apuntándole en la cabeza y se fue a trabajar. El personal fue hasta el domicilio, mientras el hombre estaba trabajando, y encontraron el arma.

Licencia. El Ejecutivo provincial promulgó la Ley Nº 13.696, para "promover y garantizar derechos en el ámbito laboral para las trabajadoras en situación de violencia de género". La Subsecretaría de Políticas de Género es el organismo responsable de evaluar y disponer medidas para el acompañamiento, seguimiento y abordaje integral de la situación de violencia, de acuerdo a la complejidad del caso. La normativa crea como causal de licencia laboral la violencia de género para las trabajadoras del Estado provincial en sus tres poderes, así como organismos autárquicos, descentralizados y empresas del Estado.

También incluye a quienes acrediten la rectificación registral del sexo conforme la ley de Identidad de Género. Los plazos establecidos en la norma son de tres días hábiles con goce de sueldo y sin importar la antigüedad en el cargo. "Es resultado de la incansable lucha del movimiento de mujeres que encontró un canal de institucionalización en la legislatura santafesina", expresaron desde la subsecretaría.