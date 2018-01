El crack brasileño Ronaldinho citó una frase del legendario Alfredo Di Stéfano, en la carta que escribió para despedirse oficialmente del fútbol profesional. En su perfil oficial de Instagram, el ex compañero y amigo de Lionel Messi en Barcelona de España publicó una emotiva carta en la que citó la frase “Gracias, vieja”, del recordado Alfredo Di Stéfano. “Gracias Dios por la vida que me has dado, familia, amigos y mi primera profesión. Después de casi tres décadas dedicadas al fútbol, digo adiós a mi sueño más grande, un sueño hecho realidad”, expresó Ronaldinho.