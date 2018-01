Horas después de que el canal CBS emitiera una entrevista en la que Dylan Farrow contó por primera vez públicamente la denuncia por abuso sexual contra Woody Allen, el cineasta insistió en que nunca abusó de ella. Allen acusó a la familia de su expareja Mia Farrow de aprovecharse “cínicamente” del movimiento Time’s Up para reavivar una “denuncia desacreditada”. Dylan asegura desde hace años que su padre abusó de ella cuando tenía siete años. Ayer, en la entrevista televisiva, dio detalles y reafirmó “soy creíble y digo la verdad”. Allen “está mintiendo, y ha estado mintiendo por mucho tiempo”, añadió la mujer.

Para desmentir las acusaciones, Allen atacó a Dylan y los Farrow. “Aunque la familia Farrow está usando cínicamente la oportunidad brindada por el movimiento Time’s Up para repetir esta denuncia desacreditada, eso no la torna más verdadera hoy que en el pasado”, escribió Allen, de 82 años, en un comunicado divulgado tras la entrevista televisiva.

“Nunca abusé de mi hija, como concluyeron todas las investigaciones hace un cuarto de siglo”, escribió el director de Match Point. El cineasta aseguró que la acusación es un invento de su expareja Mia Farrow para vengarse porque él la dejó en 1992 por Soon-Yi Previn –hija adoptiva de la actriz y el músico André Previn–, que entonces tenía 21 años.

Los servicios de bienestar infantil de Nueva York y un hospital de Connecticut investigaron en su momento las denuncias de Mia Farrow “y concluyeron que no hubo abuso” y que “posiblemente una niña vulnerable fue entrenada para contar esa historia por su airada madre durante una separación tormentosa”, aseguró Allen.

“Soy creíble y digo la verdad”, afirmó Dylan Farrow, en la entrevista de la CBS. Allen “está mintiendo, y ha estado mintiendo por mucho tiempo”.

La denuncia de la mujer obtuvo respaldos de actrices como Natalie Portman, quien aseguró que cree en su palabra. Greta Gerwig, Mira Sorvino, Evan Rachel Woods, Ellen Page, Rebecca Hall o Timothée Chalamet advirtieron que ya no trabajarán con el director. Además, algunos de ellos, como Chalamet, Hall y Selena Gómez, protagonistas de su último filme, “A Rainy Day in New York”, donaron sus salarios a asociaciones que defienden a víctimas de abusos sexuales.

Durante la entrevista de un programa matutino de la cadena CBS, Dylan Farrow contó que Allen la llevó a una buhardilla de la casa de campo de la familia en Connecticut y la hizo acostarse encima suyo mientras jugaba con un trencito de su hermano. “Él se sentó detrás de mí, en la entrada, y cuando estaba jugando con el tren abusó sexualmente de mí... Como la niña de siete años que era, hubiera dicho que tocó mis partes privadas y eso fue lo que dije”, recordó. “Ahora, con 32 años, diría que tocó mis labios vaginales y mi vagina con sus dedos”, añadió.

Dylan reconoció que su madre la instó todos estos años a contar lo sucedido y no pudo contener las lágrimas cuando le mostraron una entrevista a su padre adoptivo en la que él negaba la denuncia. “Está mintiendo y ha estado mintiendo durante mucho tiempo. Para mí es difícil verlo y escuchar su voz”, expresó. Desde aquel episodio, sólo se había referido al caso a través de una carta publicada en el New York Times en 2014, en la que ratificaba la denuncia.

Ayer Dylan advirtió que el episodio de la buhardilla no fue el único incidente. Según su relato, Allen la seguía y la tocaba de manera permanente, además de pedirle que se metiera en la cama con él mientras sólo llevaba puestos los calzoncillos, comportamiento que no se repetía con los otros hijos adoptados ni con Ronan, el único hijo biológico de Allen y Farrow, quien desde la revista The New Yorker ayudó a revelar el historial del acosos del productor Harvey Weinstein.

La denuncia de Farrow fue archivada por el fiscal de Connecticut, quien cuestionó la credibilidad del informe del Hospital Yale-New Haven y adujo que la fragilidad emocional de Dylan imposibilitaba un careo con Allen ante un tribunal.

“Con tanto silencio roto por tantas personas valientes que se han enfrentado a gente de alto nivel, sentí que era importante añadir mi historia porque es algo con lo que he luchado durante mucho tiempo”, dijo a la CBS Dylan.