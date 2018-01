La Oficina Anticorrupción (OA), que encabeza Laura Alonso, anunció que analizará el caso del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en relación con el nombramiento de la casera de su quinta en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), intervenido tras la detención de su titular, Omar "Caballo" Suárez. "Se hará el análisis del caso", dijeron a la agencia oficial desde el organismo que, hasta ahora, nunca encontró ninguna irregularidad grave en el gobierno de Mauricio Macri, a pesar de las numerosas denuncias sobre incompatibilidades en los cargos.

La última medida conocida de la OA fue, en cambio, autorizar que el ministro de Agroindustria, Luis Etchevere cobrara un bono de 500 mil pesos de parte de la Sociedad Rural. Sobre el caso de Sandra Heredia, la empleada de la familia Triaca, la OA analizará la contratación de la mujer en en el gremio marítimo, hecho que el jefe de gabinete, Marcos Peña, calificó como "un error". No avanzará sobre el "exabrupto" que tuvo el ministro en su diálogo vía audio de WhatsApp con Heredia. "¡Sandra no vengas, eh! No vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. ¡Sos una pelotuda!", fue el mensaje de advertencia del ministro.

Triaca dijo que la mujer era empleada de su hermano y desde el ministerio hasta sugirieron que la empleada tenía problemas psíquicos o había sustraído cosas. Pero en una entrevista televisiva realizada con anterioridad se lo podía ver al ministro elogiando la tarea de Heredia. La mujer reveló que estuvo mucho tiempo contratada en negro, y que en abril de 2017, después de pedir un aumento salarial a la familia Triaca, fue nombrada en la delegación San Fernando de la intervención del SOMU.