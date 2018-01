La entrega de los Screen Actors Guild Awards (SAG), concedidos por el Sindicato de Actores de Hollywood, dejó dos certezas. La primera es que el movimiento #Metoo y la campaña Time's Up en contra del acoso y abuso sexual en el mundo del espectáculo son las estrellas del invierno del hemisferio norte: la ceremonia realizada el domingo a la noche en el Shrine Auditorium de Los Ángeles estuvo atravesada, igual que todas las que han sucedido desde fines del año pasado, por discursos y gestos críticos al machismo y la desigualdad laboral en la industria audiovisual. La segunda es que Tres anuncios por un crimen es la gran favorita en la temporada de premios. El film del londinense Martin McDonagh se llevó tres de las cuatro estatuillas a las que aspiraba --Mejor Elenco, Mejor Actriz para Frances McDormand y Actor de reparto para Sam Rockwell-- y sacó varios cuerpos de ventaja en la carrera rumbo al Oscar (mañana se conocerán las nominaciones) dado que mil de los poco más de siete mil electores de la Academia pertenecen a la entidad de los actores. En los rubros de TV triunfaron Big Little Lies, This is Us y Veep, con dos premios cada una.

Desde el principio quedó claro que los SAG recogerían el guante de la reivindicación femenina iniciada después de la lluvia de denuncias contra Harvey Weinstein primero y un sinfín de actores, directores, productores y guionistas después. La escena de apertura contó con breves discursos en los que las actrices Tracee Ellis Ross, Allison Janney y Millie Bobby Brown recordaron los motivos de su vocación interpretativa y empoderaron el rol de la mujer en el cine. "A las chicas jóvenes, yo creo en ustedes, creo en sus sueños, sigan su corazón", dijo Bobby Brown, la estrellita millennial de Stranger Things, que con trece años tiene más conciencia de género que muchas de sus colegas adultas. Luego llegó el turno de Kristen Bell, primera presentadora en casi veinticinco años de este premio, y más tarde el de Nicole Kidman, que elevó el aplausómetro hasta uno de los puntos más altos de la noche. "Hace 20 años estábamos bastante mal, pero ése no es el caso ahora. Hemos demostrado que somos potentes, poderosas y viables", arengó la australiana después de recibir el reconocimiento a Mejor Actriz por la miniserie Big Little Lies, el primero de los dos para la producción de HBO (el otro fue Actor para Alexander Skarsgard).

Tiene sentido que en un contexto de estas características Tres anuncios por un crimen arrase con cuanto premio se le ponga adelante. Ya había sucedido en los Globos de Oro, de donde se llevó cuatro estatuillas, y volvió a suceder el domingo. A fin de cuentas, el film de McDonagh, estrenado en la Argentina el jueves pasado, narra la historia de una mujer determinada a obtener justicia por la violación y el asesinato de su hija adolescente poniendo tres carteles en una ruta y enfrentándose a la policía local, encabezada por el también nominado Woody Harrelson. Esa madre es interpretada por Frances McDormand, quien se fue del escenario con su segundo SAG bajo el brazo después del obtenido por Fargo veinte años atrás. Los otros dos premios para Tres anuncios… fueron para Sam Rockwell como Actor de Reparto y Mejor Elenco, este último el más importante de la jornada, equivalente al de Mejor Película de otras asociaciones. Lady Bird, de Greta Gerwig, fue la derrotada de la noche, con tres nominaciones y ninguna flor. Lo mismo sucedió con La forma del agua, de Guillermo del Toro, que aspiraba a dos premios, quedó con las manos vacías y ahora deberá correr desde atrás en el Oscar, más allá de que puede darse por asegurada una presencia más que importante en las nominaciones que se conocerán mañana a las 10.30 de la Argentina (transmite en vivo TNT).

A diferencia de las ceremonias kilométricas de la Academia, las del SAG se caracterizan por una duración más breve gracias a un total de apenas 15 ternas, seis para cine y nueve para televisión. El palmarés de la pantalla grande se completó con Actriz de Reparto para Allison Janney por I, Tonya (único título con presencia constante en la temporada de alfombras rojas sin distribución asegurada en la Argentina), Dobles de riesgo para Mujer Maravilla y Actor para Gary Oldman por La hora más oscura (estrena aquí el 15/2), en la que interpreta ni más ni menos que a Winston Churchill durante la primera etapa de la Segunda Guerra Mundial. Oldman es otro que viene encadenando premio tras premio, entre ellos el Globo de Oro, por lo que su nombre difícilmente esté ausente entre los ternados al rubro interpretativo de los premios de la Academia.

Las palabras de Millie Bobby Brown marcaron el único momento de protagonismo para Stranger Things, serie que perdió en sus cuatro ternas. El podio de apartado televisivo registró un triple empate entre la mencionada Big Litte Lies, Veep y This is Us, con dos premios cada una, pero una leve ventaja para las últimas dos debido a que se llevaron el SAG a Mejor Elenco en Comedia y Drama, además de Actriz (Julia Louis-Dreyfus) y Actor (Sterling K. Brown) en sus respectivas divisiones. También ganaron Claire Foy (Actriz en Drama por The Crown), William H. Macy (Actor en comedia por Shameless) y Game of Thrones (Dobles de riesgo).