Las Madres de Plaza de Mayo confirmaron que este jueves, a pesar las obras de refacción que convirtieron la plaza en escombros, realizarán la tradicional ronda de las madres como todos las semanas. “Lo que están haciendo con la plaza es borrar la historia del país y del peronismo, están haciendo un desastre”, aseguró Hebe de Bonafini, que criticó el nuevo diseño que incluye baldosas negras donde siempre estuvieron los pañuelos. La presidenta de la Asociación también se solidarizó con el ex presidente brasileño Lula Da Silva, quien quedó proscripto para las próximas elecciones porque ayer los jueces ratificaron la condena. “Tu forma de pensar, tu forma de ser, la manera de ayudar a los que menos tienen, tu lealtad en la política, la honradez y tu claridad te hacen ser el hombre que sos”, compartió su afecto Bonafini.

“Fui a hablar con la empresa porque iban a retirar los pañuelos, que son las primeras baldosas. Dio mucho trabajo sacarlos y ahora hay que armar los pedacitos”, contó la titular de Madres en declaraciones a la AM 750, sobre las baldosas con los pañuelos pintados que la semana pasado retiraron de la obra para poder conservar.

Asociación Madres de Plaza de Mayo

Bonafini contó que ese sector de la ronda va ser negro, algo que calificó como “bien de cementerio”, aunque advirtió que “rota o no rota, con vallas o no, nosotras no vamos a dejar de ir”. “Van a hacer todo lo posible para que a la plaza no pueda subir mucha gente, que sea una placita como cualquier otra. Nos van reduciendo los lugares de lucha”, dijo por último la madre de Plaza de Mayo, que criticó también que en el museo de la Casa de Gobierno “sacaron todo” para hacer “un museo de Aramburu”. También adelantó que la semana que viene pedirá la devolución de todos los objetos que dieron las madres para el armado de la exposición.

Sobre Lula Da Silva, Hebe de Bonafini recordó el día que vino al país y marchó junto a las madres en 1986. “Hace más de 30 años que nos conocemos y nunca cambiaste. Tu forma de pensar, tu forma de ser, la manera de ayudar a los que menos tienen, tu lealtad en la política, la honradez y tu claridad te hacen ser el hombre que sos y es por eso es que todos te queremos, y mucho. Sabemos que vas a triunfar porque los hombres que pelean como vos, desde el llano tantos años, son los que triunfan y los que merecen dirigir un país como Brasil. Te deseo lo mejor, te quiero mucho”, le escribió.