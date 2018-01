Lo aprobarán a regañadientes

El Frente Progresista salió a cruzar duro y parejo al diputado del PRO Federico Angelini, quien dijo que el pago de la deuda coparticipable que tiene la Nación con Santa Fe está supeditado a que la Legislatura rubrique el pacto fiscal que firmó el gobernador Miguel Lifschitz. "Son dos cosas distintas. El gobierno nacional, como todos los ciudadanos argentinos, tiene la obligación de cumplir con esa resolución judicial", apuntó el titular de la Casa Gris. Mientras que desde la bancada oficialista en Diputados admitieron que el pacto es "perjudicial" para las provincias, aunque deslizaron que lo van a aprobar a regañadientes porque -como explicó el legislador Eduardo Di Pollina- "muchas veces desde la responsabilidad institucional no quedan demasiados caminos".

Unos 50 mil millones de pesos le debe el gobierno nacional a la provincia. Es la estimación de la administración frentista. En diciembre del año 2015, hace más de dos años, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de Santa Fe y a Nación no le queda otra que pagar. Pero en la primera mitad de la presidencia Macri no hubo gestos y mucho menos envío de fondos para saldar la deuda. Por esa razón, Lifschitz eligió celebrar cuando firmó el pacto fiscal, porque se trajo la promesa de que antes del próximo 31 de marzo se conocerán los detalles del pago de la deuda. Por el momento se desconoce el monto que reconoce la Casa Rosada, la fecha y modo de cumplir con lo pactado.

Y en el medio Angelini jugó su ficha. Ató ese compromiso a que los diputados y senadores avalen la adhesión de Lifschitz al acuerdo fiscal. Habló de "las diferencias que tiene el Frente Progresista", en diálogo con LT8. Es que el presidente de la Cámara Baja, Antonio Bonfatti, ya se manifestó en términos durísimos contra el pacto de Macri y los gobernadores. Pero el actual mandatario presiona públicamente a los legisladores para que se apruebe a la brevedad. Di Pollina dio a entender que habrá aval desde el bloque socialista, aunque más por un motivo institucional que por apoyar el acuerdo. No obstante, avisó que no hay apuro para hacerlo y la Nación primero tiene que pagar la deuda de coparticipación.

"Tengo entendido que hay tiempo para aprobar el pacto en el mes de julio, ese es el tiempo que se le dio a todas las provincias para que las legislaturas le den tratamiento", dijo el legislador socialista a Rosario/12 . Así le puso paños fríos al condicionamiento de Angelini. "Nación tiene que cumplir con el fallo de la Corte Suprema, hay una deuda pendiente impaga por parte del Estado nacional. Están en mora hace muchísimo tiempo, está demás decir que lo deben cumplir", reclamó el dirigente del PS.

Di Pollina cree que "no se necesitaba llegar a un acuerdo de ninguna naturaleza" entre las provincias y Nación, aunque consideró "importante" que el gobierno provincial "haya condicionado al gobierno nacional" con el pago de la deuda. Casi en línea con Bonfatti, Di Pollina cree que el acuerdo fiscal "fue una imposición por parte de la Nación a todas las provincias de la Argentina, es más que evidente que ese condicionamiento lo llevó a todos los gobernadores a limitarlos económicamente en otros aspectos. Si no firmaban iban a ver seriamente perjudicadas?, afirmó.

-‑¿Lo van a rubricar a regañadientes? -preguntó Rosario/12 .

‑-Muchas veces desde la responsabilidad institucional no quedan demasiados caminos, es un compromiso que firmó el gobierno de la provincia y evidentemente en algún momento le vamos a tener que dar tratamiento. Evidentemente lo vamos a tener que rubricar... No es lo mejor, porque tenemos enormes diferencias con las políticas nacionales, pero desde lo institucional han condicionado a todas las provincias y les van a provocar un gran perjuicio económico en caso de no aprobar el pacto fiscal.