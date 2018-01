Familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan se reunieron ayer con el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y la secretaria de Servicios Logísticos para la Defensa y Coordinación Militar en Emergencias, Graciela Villata, en un encuentro que empezó con un clima muy tenso. La reunión se produjo a petición de las familias, que reclamaron a través de una carta la presencia del ministro y del presidente, Mauricio Macri, con el fin de aclarar “incongruencias e inconsistencias en relación al accionar de todas las partes intervinientes en el operativo de búsqueda del submarino”. Para acceder a reunirse, el ministerio exigió que participara un único familiar por tripulante y que nadie llevara celular. Allegados y amigos que no participaron del encuentro se juntaron en los alrededores de la base naval con banderas argentinas y una rusa.

Los familiares, uno por tripulante, ingresaron a una sala de reuniones en la que le leyeron a Aguad una serie de preguntas sobre los operativos y también le hicieron pedidos. Los dos puntos principales eran que continúe la búsqueda y que se destinen más buques a los operativos. “Dijo que iba a hacer todo lo necesario”, aseguraron luego varios familiares. Otros manifestaron su disconformidad por la falta de precisión en lo ofrecido por el ministro.

Finalizada la reunión, que duró aproximadamente dos horas, Marcela Moyano, esposa del maquinista Hernán Rodríguez, expresó: “Le dimos la oportunidad al ministro que nos demuestre que nos apoya. Le dimos la oportunidad, ahora queremos ver los hechos”.

Luis Tagliapietra, papá del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra, expresó todas sus reservas: “El ministro se comprometió en dos aspectos, pero si se presta atención, se ve que en realidad en los dos temas hay cosas que están mal”. Y dio más detalles: “El primer compromiso es ofrecer una recompensa internacional para todos aquellos que quieran participar de la búsqueda. Esa es una de las cosas que queremos, que dejen participar a todos los que quieran, entonces lo de la recompensa está muy bien. Pero no se fijó ningún monto. Entonces es lo mismo que si no hubiera ningún compromiso. Si el monto no es importante, quién va a querer participar”. “Algunos familiares nos pusimos en contacto con empresas privadas que se dedican a este tipo de búsqueda. Y nos pasaron presupuestos que van de los dos a los cuatro millones de dólares. La recompensa debe ser atractiva y no sólo compensar los gastos de las empresas. Nadie va a querer arriesgar tanto dinero si la recompensa no es buena”, explicó.

Respecto del segundo compromiso del ministro de Defensa, explicó: “El otro punto al que se comprometió es a lanzar una licitación pública para contratar una empresa privada para que busque el submarino. Con los tiempos de la burocracia, ese compromiso no sirve para nada. Una licitación pública de esas características puede durar meses. Y no habló en ningún momento de la posibilidad de una contratación directa. Si se puede soslayar la licitación pública para un viaje en avión para el presidente, en un caso tan sensible como el del San Juan también debería ser posible. Y no quedar enredados en los largos plazos de las licitaciones”.

En una manifestación de que su valoración de la reunión es diferente de la que hacen los familiares, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado en el que expresó que fue “un encuentro cordial” en el que los familiares “escucharon un detalle que les hizo el ministro sobre los procedimientos que actualmente lleva adelante la Armada Argentina y respondió las preguntas que cada uno le formuló”.