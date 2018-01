En medio de su enfrentamiento con Mauricio Macri, Hugo Moyano le envió un guiño a la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Al ser consultado sobre la reunificación peronismo y si la ex presidenta debería integrarlo, el líder camionero fue contundente: “¿Por que no? Está identificada con el peronismo. No se puede discriminar a nadie”, señaló. La definición fue el primer gesto de acercamiento del ex titular de la CGT luego del conflicto que protagonizaron durante la segunda gestión de la ex mandataria.

“Tenemos que hacer un esfuerzo entre los que cometieron errores, que deben tenerlos presente para no volver a cometerlos, y los que quieren la recuperación del peronismo”, sostuvo ayer Moyano en el extenso reportaje que brindó en televisión y donde redobló sus críticas al gobierno de Cambiemos.

Las definiciones de Moyano incluyeron también una relativización de las denuncias por corrupción con las que el macrismo y los principales medios de comunicación apuntan contra la ex mandataria. “No sé. Todos los gobiernos han tenido esa deficiencia, hay gobiernos que se quedan con plata y le dan de comer a la gente con necesidades y otros que se quedan con plata y no le dan de comer a los que tienen necesidades”, disparó el camionero, en lo que pareció ser un contraste entre la actual gestión y los gobiernos kirchneristas.

En la misma línea que su padre, Pablo Moyano también tuvo palabras conciliadoras con Cristina Kirchner. Le retrucó al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien días atrás aseguró: “No se puede construir la unidad del peronismo con Cristina Kirchner, hay barreras que son infranqueables”. Según el mandatario salteño el kirchnerismo “es una instancia totalmente agotada” y fue “una construcción personalista que se hizo a espejo de un liderazgo circunstancial que se agotó”. En cambio, Pablo Moyano consideró ayer que “Urtubey está más cerca del Gobierno que del peronismo”. Se trata de una crítica que desde distintos sectores políticos y gremiales le hacen al dirigente peronistas más cercano a la Casa Rosada. De hecho, en el Congreso sus diputados y senadores han acompañado la mayoría de las iniciativas oficiales.