"Hoy me tocó a mí, nos quieren avasallar, pero le pido a los compañeros que no claudiquen, porque la lucha recién comienza". Así, entre lágrimas, uno de los despedidos de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio contó sus sensaciones. No dio su nombre, si bien alegó tener 35 años de servicio. "No nos quitan el plato de comida a nosotros, que podemos comer pasto, se lo quitan a nuestros hijos", aseguró muy conmovido el hombre, uno de los 200 despedidos de YCRT.

En diálogo con Sebastián Premici, de Cadena del Sur, el trabajador cesanteado criticó "la mala jugada de las autoridades" de YCRT, de quienes dijo que "ni las conozco". El hombre pidió que no haya más despidos porque "esto va a ser una masacre social". Además, reclamó "la unidad de toda la cuenca carbonífera" y recordó que los trabajadores "fumos los que sostuvimos la mina en los 90". Cerró con bronca: "Así me pagan, dejo los huesos acá."