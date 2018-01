En octubre pasado, Newell's intentó vender al juvenil Nicolás Castro por solo 120 mil dólares a Boca. Los socios denunciaron el daño que se le hacía al club en el aspecto deportivo y económico y frustraron la transacción. Pero ahora, los dirigentes rojinegros vuelven a poner al juvenil en el mercado de pases, aunque en condiciones muy diferentes. Los leprosos tienen un principio de acuerdo para ceder al chico en 600 mil dólares a Roma de Italia. Los términos de la transferencia deberán ser presentarse en el juzgado que entiende en el Fideicomiso, al igual que la documentación por la venta de Nehuén Paz, por la cual hay serias dudas entre lo declarado por Bologna de Italia, club comprador, y lo que declarará la dirigencia de Eduardo Bermúdez.

Newell's es dueño del 80 por ciento del pase del chico Castro, de 17 años. El 20 restante pertenece a 9 de Julio de Rafaela. Los leprosos vendieron el pase del volante a Boca en 120 mil dólares el pasado mes de octubre, pero la negociación quedó trunca cuando los socios se interiorizaron de la transacción. Una vez que tomó dominio público los términos de la venta de Castro a Boca, los socios de movilizaron y los dirigentes se retiraron del acuerdo para evitar un escándalo.

Castro jugó en el Sub 20 pero no suma ni un minuto en el banco de suplentes de Primera. A pesar de que aún no tiene protagonismo en el fútbol profesional, ahora su pase cuesta 600 mil dólares, de acuerdo lo que negocia Newell's con Roma. La negociación se realiza por medio del representante del chico, que trajo la oferta. Las conversaciones llevan dos semanas y se espera una concreción para la próxima semana. Queda por conocer si los leprosos exigen 600 mil dólares por la totalidad del pase, lo que deberá deducirse el 20 por ciento para 9 de Julio de Rafaela.

Las dudas que se abren en cada negociación que hacen las autoridades leprosos se deberán aclarar cuando se presente documentación en el juzgado de Hernán Bellizia. Sobre la venta de Paz hay particulares sospechas, dado que Bologna de Italia informó que pagó su pase en un millón de euros y Newell's dice un millón de dólares. La diferencia por el cambio de moneda son casi 250 mil dólares.

Bellizia retoma su labor en el juzgado el lunes 5 de febrero. A su despacho deberá llegar la documentación de todas las transacciones que firmó la dirigencia de Bermúdez.