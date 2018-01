El flamante director del Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari, uno de los hospitales que dependen de la UBA, fue denunciado en la Justicia por acoso sexual por parte de una de las instrumentadoras quirúrgicas con la que trabajó en los últimos años en la misma institución. La mujer relató a PáginaI12 que durante alrededor de cinco años fue habitual que le dirigiera comentarios con connotaciones sexuales y llegara a rozarle o tocarle el escote del ambo o sus pechos antes de ingresar al quirófano. “Un día se me acercó tanto, como acorralándome y me dijo: ‘Como me gustaría tomarme un Viagra ahora para metértela toda’.” Ya declararon como testigos en la fiscalía que interviene dos médicos y otra instrumentadora del hospital. El caso derivó en una crisis institucional: el sindicato Apuba, que agrupa a los empleados no docentes de la UBA, reclama que el director sea separado preventivamente del cargo hasta tanto “se deslinden responsabilidades” y frente a la decisión de las autoridades de mantenerlo en su puesto, los trabajadores y trabajadoras hicieron un paro de 48 horas. La Facultad de Medicina le anunció el viernes a la empleada que le impuso al director una restricción de acercamiento hacia ella, medida que llegó más de un mes después de que presentara la denuncia.

El acusado es el médico urólogo Norberto Raúl Lafos, integrante del plantel de profesionales del Instituto Lanari desde hace tiempo. Lafos fue designado interinamente al frente del hospital el 14 de diciembre, a través de la Resolución 3163 del consejo directivo de la Facultad de Medicina de la UBA, con la firma del decano, Sergio Provenzano. Consultado por PáginaI12, Provenzano informó que se está realizando un sumario administrativo y que se ordenó a Lafos que no se acerque a la trabajadora. No habrá otra decisión mientras la justicia, dijo, no corrobore la veracidad de la denuncia. Ella, mientras tanto, por temor a cruzárselo en algún pasillo del hospital, contó a este diario que no sale del quirófano durante toda su jornada laboral, al punto que como el baño se encuentra camino a la Dirección, hace pis en una palangana. Después de hacer la denuncia, le retiraron “la caja chica” que manejaba hace años como instrumentadora encargada de quirófano.

Lo cierto es que la Asociación del Personal No Docente de la Universidad de Buenos Aires (Apuba), estaba al tanto de la situación de la empleada hace un año, pero llamativamente no le recomendó que llevara el tema a las autoridades universitarias. “Fui a hablar al sindicato a principios de febrero del año pasado”, dijo a este diario la mujer quien, además, es delegada de Apuba. “Actuamos mal, en lugar de aconsejarle que hiciera la denuncia, le dijimos que fuera a hablar con el médico para que no la molestara más. Nos equivocamos. Le dijimos lo mismo a otra compañera que también era acosada por otro empleado”, dijo a este diario Marcos Prol, delegado general de la Comisión Interna del Lanari. Prol reconoció públicamente, en una asamblea, el “mal proceder”, frente a las denuncias de las dos empleadas. El sindicato también desconocía la existencia de un Protocolo de actuación en casos de violencia de género en el ámbito universitario, creado por la UBA.

La instrumentadora presentó el 18 de diciembre ante la Mesa de Entradas de la Facultad de Medicina y del Instituto Lanari una nota donde denunció los hechos que sufrió durante años. Cuatro días antes, se había dado a conocer la sorpresiva designación de Lafos, como director interino, en reemplazo de Eduardo Luis De Vito, quien venía desempeñándose en ese cargo. El 20 y el 22 de diciembre, el gremio convocó a asambleas en la que participaron más de trescientos trabajadores y trabajadoras, y se analizó la situación. Por amplia mayoría –351 a 20, y 9 abstenciones– se votó pedir que Lafos sea “suspendido provisoriamente hasta tanto se deslinden sus responsabilidades”. Como no hubo respuestas de las autoridades de la Facultad en ese sentido, se dispuso un paro de 48 horas que tuvo alto acatamiento, los días 28 y 29 de diciembre.

–¿Cuál era el trato que Lafos mantenía con usted? –le preguntó este diario a la instrumentadora.

–Es una persona que siempre denigra a las mujeres. Hace comentarios desubicados sobre las partes íntimas de las mujeres. Entraba al quirófano y me decía: “Qué ganas de tocarte esos pechos”. Se me acercaba y me arrinconaba. Esto pasaba en los últimos cinco años. Yo trataba de no quedarme sola con él. Lo hablé primero con mis compañeras a ver si se daban cuenta de lo que me pasaba. Me angustiaba mucho. Pensaba que si yo lo provocaba. El no gritaba, trataba de ser discreto. Un día me acerco a saludarlo y con sus dedos me toca el escote del ambo y me toca los pechos. El punto límite fue a fines de 2016 principios de 2017, cuando me dijo: “Qué ganas de tomarme un Viagra para metértela toda”. Fui a hablar con él, le dije que me hacía sentir muy incómoda y le conté que tenía una nota escrita con todo lo que me pasaba y me dice: “¿Vos te das cuenta de que el título de esa nota es acoso sexual?”. Me dice que no se había dado cuenta, que me quedara tranquila que no iba a volver a pasar.

–¿Cuándo habló con él?

–Hace casi un año.

–¿La siguió acosando?

–No.

–Entonces... ¿Por qué decide denunciarlo ahora?

–Cuando me entero de que fue nombrado director me dio miedo por lo que podría pasarme, porque ahora él es la autoridad máxima del hospital.

–¿Planteó lo que le sucedía en el sindicato?

–Sí, antes de hablar con él. Me sugirieron que hiciera eso, que hablara con él, porque si hacía la denuncia en la Facultad se iba a abrir un sumario administrativo y quién me iba a creer a mí, quiénes iban a querer salir de testigos.

–Ya declararon dos médicos y una compañera suya en la justicia...

–Sí. El llamó a mis testigos a la Dirección.

La trabajadora hizo la denuncia el 4 de enero en la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 10 de la Capital Federal. Después de escuchar su testimonio la causa fue caratulada como “abuso sexual”. Ya declararon como testigos tres profesionales del Instituto Lanari que conocían los hechos de una forma u otra, ya sea por haber visto o escuchado las conductas denunciadas o estar al tanto de las mismas a través de la propia denunciante: el director de Área Quirúrgica, Alejandro Giunippero, la jefa de Anestesia, Paula Galván, y otra instrumentadora.

También la mujer se presentó ante la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo, donde en realidad no le quisieron tomar la denuncia porque en otras oportunidades en que había estado involucrado personal de la UBA en situaciones de violencia laboral, la Universidad había expresado al organismo que no tenía ninguna injerencia en ese ámbito por ser un ente autárquico.

Hasta el momento la instrumentadora no ha tenido ningún acompañamiento institucional. Recién el viernes, un abogado del decanato le comunicó que le habían impuesto al director una restricción de acercamiento hacia su persona. “Me dijeron que el 1º de febrero se van a anunciar otras medidas”, contó la mujer, que camina por el Instituto Lanari acompañada por personal del hospital para evitar encontrarse a solas con el director al que denunció.