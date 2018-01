Los gremios industriales santafesinos le reclamaron ayer al gobierno provincial que tomen medidas para salvaguardar las fuentes laborales frente a la caída del consumo interno, la apertura de importaciones y los costos de la energía. "Cuidado con la EPE, tenemos que defenderla para no desfinanciarla", advirtió la Ministra de la Producción, Alicia Ciciliani, anticipando una respuesta que no esperaban los dirigentes gremiales, más allá de las declaraciones de rigor, como las del titular de los Plásticos, José Orpianesi, quien señaló: "La reunión fue positiva, pudimos plantear nuestras necesidades, tomaron nota y vamos a trabajar en conjunto para que se puedan ir solucionando algunos temas que le competen a la provincia para que no nos quedemos sin trabajadores". En tanto, el ministro de Trabajo, Julio Genesini, dijo esperar que se pueda mantener el leve repunte en el empleo que tuvo la industria santafesina el año pasado, luego de varios meses consecutivos en caída libre, aunque reconoció que hay sectores que "tienen problemas, como el del calzado con una caída de cinco puntos".

Representantes de los más de 30 sindicatos que conforman la Asociación Santafesina de Sindicatos Industriales (Asisfe), Plásticos, Ceramistas, Metalúrgicos, Smata, Calzado, Papel, Vidrio, Alimentación, entre otros, se reunieron ayer con los funcionarios provinciales en la sede de Gobierno, tras haber solicitado una audiencia para buscar apoyos y tratar de frenar la pérdida de fuentes laborales que, en algunos sectores, parece no encontrar un techo.

"Vamos a hacer una agenda de trabajo, de la que también participará la Federación de Industriales, y buscar las empresas que están más complicadas y apuntar a ellas para que no se caigan y sigan adelante. Lo que tratamos de evitar es que no se pierdan fuentes de trabajo, por eso queremos anticiparnos", apuntó Orpianesi, para luego manifestar su preocupación por el DNU publicado el 11 de enero pasado en el Boletín Oficial que libera las importaciones de un centenar de productos.

En ese sentido, la ministra Ciciliani dijo que van a seguir trabajando con el Observatorio de las Importaciones, aunque subrayó que no es la única variable a la hora de analizar la problemática de las industrias santafesinas. "Hay una caída del mercado interno, un sistema inflacionario que come el valor de los salarios y jubilaciones, a las importaciones las tenemos que analizar sector por sector", consideró la ex diputada nacional del Frente Progresista.

Cuando le preguntaron a la ministra si el gobierno provincial puede hacer algo por los costos de la energía eléctrica, la funcionaria subrayó: "Nosotros no producimos energía, estamos comprando en el mercado mayorista nacional y los precios vienen dados. Tenemos una empresa pública de la energía que la tenemos que defender con uñas y dientes para no desfinanciarla".

Ciciliani planteó enérgicamente que "nuestra EPE está haciendo enorme inversiones a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe, recuerden esa gran obra en la peatonal de Rosario, donde el Frente Progresista cambió cables con su empresa pública de 70 años". La defensa de la empresa pública fue enfática: "Hoy la EPE quiere llevar la energía eléctrica a cada establecimiento rural, porque estamos cerrando tambos, no por una sola variable. ¿Qué trabajador quiere vivir en el medio del campo y no tener energía eléctrica ni internet?. Hay que cuidar a la EPE, a sus trabajadores calificados".

-- La Asociación de Pymes advirtió que tendrán que echar gente producto de los tarifazos de la EPE. ¿Habrá convenios especiales con algunas empresas?, le repreguntaron a la Ministra de la Producción.

-- Obviamente, esto es la lupa empresa por empresa y caso por caso. El gobernador Lifschitz, en este período, y los gobernadores Binner y Bonfatti, han sido muy claros en defensa de las pequeñas empresas y de los trabajadores. Hay un listado de empresas electrodependientes, que tienen subsidios, y nosotros vamos a pelear para que tengan los subsidios que necesitan para seguir produciendo.

Según Orpianesi, "ellos (por el gobierno provincial) tienen que defender, como se lo planteamos, las empresas por el hecho de que si no tenemos empresas por más que la energía esté buena nadie se la va a pagar porque no va a haber trabajadores. Ellos pueden subsidiar, encontrar la forma, y no estamos hablando del 100 por ciento de las industrias, pero sí las que están más complicadas".

Los dirigentes gremiales, que el pasado viernes se reunieron con legisladores macristas, les acercaron a los funcionarios provinciales los valores de la energía que pagaban antes de los aumentos y los que están abonando por estos días. "No hay empresa que pueda funcionar, al tener esos costos las empresas no invierten, al no invertir no tenemos más trabajadores y corremos el riesgo de perder los que están", dijo el titular de los Plásticos.