El Gobierno todavía estudia los alcances de la exclusión de los familiares de los ministros

Primero el marketing, después los detalles

El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, advirtió que aún no saben cuáles serán los términos del decreto que se publicará en los próximos días, por ejemplo si alcanzará o no a cuñados y yernos de los miembros del Gabinete. "Estimamos que no deben ser más de 40 casos", aseguró en relación a la cantidad de familiares que deberían dejar sus cargos.