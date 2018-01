Banfield empató anoche por 1-1 a Independiente del Valle, de Ecuador, en el partido de ida por la fase 2 de la Copa Libertadores, que abrió la participación de los equipos argentinos en la competencia. El ganador de la llave, que se definirá el próximo martes en Quito, se medirá por un lugar en la fase de grupos con el vencedor del duelo entre Chapecoense y Nacional, de Uruguay, que arranca esta noche (20.45) en Brasil.

Diez minutos duró la presión y el ímpetu inicial de Banfield, que salió a jugar en el Sola decidido a buscar la ventaja rápido. Y casi lo logra con dos tiros de Dátolo: el primero, tras un error del arquero Piedra, pegó en el palo derecho; y el otro, en una jugada iniciada en un lateral, se estrelló contra el travesaño. Enseguida, Mouche falló en un mano a mano con Piedra. Así de vertiginoso fue el comienzo.

Sin embargo, el experimentado equipo de Falcioni no pudo sostener la aceleración de los primeros minutos y, a medida que perdía presencia en el área rival, los ecuatorianos –comandados en el juego por Billy Arce– aguantaron el sofocón inicial y poco a poco se animaron a atacar el arco del colombiano Arboleda que, a los 14, se lució con una tapada fenomenal para sacar afuera un tiro libre de León.

Fue un llamado de atención para los locales y su DT, Falcioni, que a los 20 minutos salió del banco para dar indicaciones, principalmente a Dátolo y Bertolo, los encargados de generar juego para abastecer a Mouche y Cvitanich, quien en la primera etapa sufrió dos agarrones dentro del área que el árbitro peruano Haro jamás observó.

El conjunto ecuatoriano esgrimía un buen control de la pelota, pero no llegaba con claridad. A la hora de defenderse, armaba una línea de cinco defensores que le cerraban las bandas a los atacantes del Taladro, que recién a los 28 volvieron a tener una chance de gol con un remate desde afuera de Dátolo, que Piedra tapó sin problemas. Independiente volvió a sumar peligro con un buen remate largo de Segovia que obligó a Arboleda a otra buena atajada.

A poco de arrancar la segunda parte, estuvo cerca Civelli, tras un tiro libre de Dátolo, con un cabezazo que se trabó entre las piernas de los defensores visitantes. Mouche, a los 54, sacó un buen zurdazo apenas desviado. Si bien el gol no llegaba, al encuentro no le faltaban condimentos. A puro vértigo, era importante el trabajo de Alvarez y Remidi en el medio para recuperar la pelota, pero pasaban los minutos y las buenas intenciones no se concretaban.

Falcioni mandó a la cancha a Sperduti (por Dátolo, que se retiró aplaudido), que estuvo cerca con un tiro libre. La suerte que le faltaba a Banfield, la encontró a los 70, cuando un disparo de Alvarez pegó en la mano de Ayala y esta vez Haro cobró el penal. Con una definición exquisita, Cvitanich lo cambió por el 1-0 que le daba la tranquilidad para la revancha hasta que, a los 89, Haro cobró un penal de Bettini sobre Barreiro, que el mismo delantero concretó para sentenciar la igualdad.