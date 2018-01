El delantero Silvio Romero, ex jugador de Lanús y de reciente paso por América de México, afirmó que decidió sumarse a Independiente porque fue “el más convencido” en repatriarlo al fútbol argentino. “Se dijeron muchas cosas, algunas no eran ciertas. Por suerte ahora haremos los trámites para arrancar cuanto antes. Independiente fue el más convencido en traerme”, dijo el atacante en el aeropuerto de Ezeiza. El cordobés, de 29 años, inició su carrera en Instituto y como profesional lleva anotados 123 goles en 373 partidos, desde su debut en 2005. “Vengo con buen ritmo. Con Holan todavía no hablé, pero jugaré donde me necesite”, agregó Romero, por el que Independiente pagará 4,5 millones de dólares por el 70 por ciento de su ficha. Por otra parte, el mediocampista ecuatoriano Fernando Gaibor firmó ayer el contrato que lo unirá por cinco años con Independiente y hoy se sumará al plantel.