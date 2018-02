El presidente de Boca, Daniel Angelici, dijo ayer que el pase del zaguero central paraguayo Gustavo Gómez, de Milan de Italia, “aún no está caído” aunque admitió que no es una negociación fácil. “Hicimos una nueva propuesta, tenemos 24 horas para que se defina, pero la negociación está difícil”, durante la conferencia de prensa que brindó durante la presentación oficial del volante Emanuel Reynoso, quinto refuerzo del equipo que dirige el mellizo Guillermo Barros Schelotto.

“La oferta es por el 100 por ciento del pase del jugador. Creo que los clubes europeos cuando los compran grupos económicos, uno chino más un fondo de inversión americano en este caso, miran mucho el balance. Y Gómez llegó por 10 millones de euros”, manifestó el dirigente. “La gente que está a cargo del club Milan son empleados jerárquicos y tienen que rendir cuentas porque al fin y al cabo son empleados. Además, fue muy difícil hablar de club a club”, explicó. Boca habría ofrecido cerca de 6 millones de euros, un millón más que en la oferta anterior.

Angelici habló también sobre el actual mercado de pases, donde Boca además incorporó a Carlos Tevez, Ramón “Wanchope” Abila, Emmanuel Mas y Julio Buffarini. “Uno aprende todos los días en el club. No sé si fue el mejor mercado, en otros también trajimos buenos jugadores. Siempre miramos el presupuesto sin hacer locuras. Además, retuvimos a (Cristian) Pavón y (Darío) Benedetto y fue estratégicamente bueno”, destacó.

“Los cuatro objetivos son claros (Copa Libertadores, Supercopa Argentina, Superliga y Copa Argentina) y vamos a ir por todo porque tenemos plantel para ganarlos”, aseveró Angelici.

En cuanto a la Supercopa Argentina, que se jugará el 14 de marzo frente a River en Córdoba, explicó que no tiene ninguna información de la organización sobre un cambio de escenario. “Desde que nos notificaron la fecha y estadio, no recibimos algo en contrario, pero no estamos preocupados por ese estadio. Si el pasto no está bien, si hay que jugar en La Bombonera, lo jugamos”, bromeó. Y sobre la Superliga, donde Boca marcha primero con 33 puntos, seis más que el escolta San Lorenzo, manifestó que “falta mucho, es un torneo largo, pero lo más importante es que tenemos un rico plantel. El cuerpo técnico tiene para elegir once jugadores y en el banco hay jerarquía y futbolistas de selección”.

Por su parte, Reynoso, el refuerzo proveniente de Talleres de Córdoba, se presentó: “Voy a dar lo máximo y estoy muy contento por estar acá. Estoy dispuesto a jugar donde me diga el técnico, en Talleres jugaba de enganche”, explicó. “Fui a La Bombonera el sábado (en la victoria sobre Colón por 2-0), la gente me recibió muy bien, como dije antes, daré el máximo en cada entrenamiento para estar a disposición”, señaló el jugador, de 22 años y nacido en la capital cordobesa.