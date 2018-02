“La única manera de elegir es tener la mayor información posible y así hacer nuestro propio camino sin engaño, mentiras, ni imposiciones”, decía la invitación al grupo de Facebook “Para saber con quién parimos”, creado por Verónica Marcote, en el 2012. El emblema del feminismo es que lo personal es político. Y el grupo fue impulsado por las dudas de la intimidad familiar. “La idea de crear el grupo virtual nació de una charla con mi hermana, luego de una cesárea que no solo la tomó por sorpresa sino que la dejó con muchas sospechas respecto del accionar de su obstetra. Pensé que tenía que existir una forma de saber de antemano con quién íbamos a parir”, explica.

Verónica Marcote escribió el libro Nosotras parimos. Guía para un parto respetado”, de Editorial Paidós, en el que define: “El parto respetado es el que tiene como protagonista a la mujer gestante, que es quien decide si desea o no intervenciones y cuáles a partir de información completa que le es brindada por el equipo que la asiste. Se acompaña el proceso para que esto sea lo más natural posible sin rutinas a priori (colocar suero, romper bolsa de manera forzada, indicar en qué posición debe parir, etc). Esto no quiere decir que no se deban realizar intervenciones, pero sí procurar que ocurran solo en caso de ser realmente necesarias”. Y, además, considera que la pelea contra la violencia obstétrica también se enlaza con la batalla contra todas las violencias machistas: “En esta época a las mujeres de distintas generaciones nos toca despertar de la violencia que recibimos a diario en distintos ámbitos para generar cambios imprescindibles para nuevas mujeres y una manera de lograrlo es entre nosotras, de mujer a mujer, viéndonos en la otra para que nuestras hijas nunca duden de ese poder propio de nuestro cuerpo que es la maravillosa capacidad de gestar, parir y amamantar”.