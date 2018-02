El ministro de Justicia, Germán Garavano, respondió con un comunicado la denuncia de parte de los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, que lo acusaron de cambiar a último momento el alegato de la querella del Estado para no acusar a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, imputados y acusados por la fiscalía en el juicio por encubrimiento. A contramano de los cargos solicitados por la UFI-AMIA, desde el Ministerio sostuvieron que la pruebas contra los imputados no fueron “suficientes” y que el alegato representó “la postura mayoritaria” del equipo de abogados.

En el comunicado difundido esta mañana, el Ministerio sostuvo que, analizada la prueba producida en el marco del proceso, los abogados entendieron de manera "mayoritaria" que "no son suficientes los elementos probatorios existentes" en relación a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia -los primeros que intervinieron en la investigación del atentado-- Sin embargo, ni bien conocido el alegato, la abogada Mariana Stilman, ex integrante del equipo de abogados del Estado, negó que lo presentado fuera lo acordado por el equipo de la querella.

"La querella formularía cargos a Carlos Menem, Hugo Anzorreguy, Juan José Galeano, Carlos Telleldín, Juan Carlos Anchezar, Patricio Fingen, Ana Boragni, Víctor Stinfale, Carlos Castañeda y Rubén Beraja. No solicitando pena en relación a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia y Jorge Palacios, por considerar que no son suficientes los elementos probatorios existentes", indicaron desde el Ministerio, que remarcaron que los fundamentos serán expuestos en las próximas audiencias. En diciembre la Fiscalía había pedido ocho años de prisión para Mullen y Barbaccia, en un alegato en el que solo no solicitó penas para Palacios.

La decisión de la querella que representa al Estado en este proceso de no pedir penas para los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia fue repudiada por familiares de las víctimas del ataque, en especial las que integran la agrupación Memoria Activa. "Finalmente, la querella del Ministerio de Justicia dedicó la tarde no sólo a explicar por qué no acusan a los ex fiscales Mullen y Barbaccia, sino que pareció un alegato de defensa de los imputados, que al parecer no tuvieron ninguna responsabilidad en el giro encubridor que tomó la causa", criticaron ayer los familiares tras la primera jornada de alegatos.

Desde Memoria Activa señalaron también que la maniobra del Gobierno que cambió a último momento el abogado que iba a presentar el alegato, lo que habría determinado el giro de la querella, significa un "nuevo encubrimiento a los encubridores” y se suma “al cúmulo de hechos vergonzosos de calibre institucional que han ocurrido desde el inicio de la causa Amia y que enturbian más el proceso". Los familiares advirtieron que "una sentencia arbitraria en el marco de una actuación tan grosera" los llevará a "recurrir a instancias superiores de revisión de todo lo actuado" tanto en el país como internacionalmente.

En este juicio están siendo juzgados, además, el ex presidente Carlos Menem, el ex juez federal Juan José Galeano, el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy y el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, entre otros.

Durante más de dos años de audiencias, se ventilaron dos grandes hechos: por un lado, el pago al reducidor de autos Carlos Telleldín para que diera una declaración falsa ante la Justicia, y, por otro, el abandono deliberado de la investigación sobre el ciudadano de origen sirio Alberto Kanoore Edul, quien tenía vínculos con la familia Menem.