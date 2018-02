El agente turístico que se tomó el buque

Unas cien familias denunciaron ser estafadas con paquetes de viajes que muchos, pagaron en efectivo. Los pasajes eran para diferentes destinos que contrataron mediante un agente de viaje que hace más de un año no trabaja para una empresa radicada en Miami, que usaba para promocionarse. Si bien la suma no está especificada, los damnificados hablan de una "estafa millonaria". Eduardo Fabela, uno de los denunciantes, dijo que hay familias de cuatro personas que pagaron más de 15 mil dólares para ir a Estados Unidos. Hugo Fuentes, otro de los damnificados, reveló que llegó a abonar 310 mil pesos en efectivo. El y su familia deberían haber estado ayer en Disney. Acusan a Luis Rodolfo Paladini. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) ya tiene varias presentaciones para comenzar a investigarlo.

"Hemos sido estafados por un agente de viaje que se llama Luis Rodolfo Paladini. Hoy (por ayer) deberíamos estar en Orlando, en familia; pero no lo pudimos hacer porque no había aéreos ni hoteles", dijo Fuentes en medios radiales. El damnificado relató que supo que habían sido estafados cuando estaba por viajar; pero cuando fue a reclamarle al acusado, se encontró con otras personas en una situación parecida y decidió armar un grupo de Whatsapp, que ayer al mediodía tenía un centenar de miembros.

Eduardo estaba ayer en la Fiscalía de Montevideo al 1900 haciendo la denuncia. "Al igual que mucha gente compré un tour al señor Luis Paladini. Fue por recomendación, porque muchos habían viajado bien: no nos atiende desde ayer, no envió los voucher de viajes. Ahora hicimos la denuncia y la ley tendrá que hacer lo suyo. Si hay más afectados les pedimos que vengan a hacer la denuncia. Nosotros conocemos a gente que viajó bien con él. Este hombre es de Arroyo Seco, tiene familiares en Coronel Bogado. Sabemos que en la empresa de Miami lo despidió hace un año, por estafas, sin embargo a mí me extendió un recibo de esa companía", dijo a este diario.

Al MPA también llegaron otros casos. "No estafó a cuatro o cinco personas. Les vendió viajes a grupos de otras provincias como Santiago Del Estero. Sabemos que hay gente que todavía no se enteró de esto y le sigue haciendo transferencias, por eso queremos advertirlos. Yo tenía que viajar el 1º de febrero y me llamó la noche anterior para decirme que mis aéreos estaban caídos y no sabía por qué. Cuando llamo a la aerolínea me dicen que hubo una reserva el 27 de enero pasado, cuando yo le deposité el 22 de septiembre: hizo la reserva, dejó pasar las 24 horas y ésta se cayó. A mí me lo habían recomendado", dijo otra de las víctimas. Tras ello, "le escribí para decirle que iba a pasar a buscar la plata a su casa, pero me clavó el visto en el mensaje. Sabemos que este hombre está enredado en deudas de juego".

Carolina Sancho sumó su caso: "Hay gente que compró pasajes para Orlando, Miami, Playa del Carmen. El te vendía a través de una empresa que en teoría reside en Miami. Nosotros compramos porque lo conoce mucha gente en la región. Hay víctimas de Arrollo Seco, Pueblo Esther. Los vuelos nunca fueron pagados y son grupos grandes de gente. Cuando empezamos a llamarlo a él ya no nos atendió. A medida que los delitos se vayan consumando (porque hay viajes para diferentes fechas) hay que hacer la denuncia", dijo la mujer, en LT8.

Las denuncias agrupadas quedarían en la fiscalía de Delitos Económicos, a cargo del fiscal Adrián McCormack. Según indicó el MPA, la situación comenzó el 5 de julio pasado, momento desde el cual comenzaron a pagar el viaje que incluía pasajes, hoteles, entradas y excursiones. Como prueba, varios de los damnificados cuenta con tickets de transferencia bancaria a las cuentas del acusado. "Queremos difundirlo para que no siga estafando gente que quizás le esté entregando plata y no tengan conocimiento de esta situación".

Apellido. "A todos mis contactos, conocidos y amigos. Por este medio hago saber que no me une ninguna relación de índole familiar, comercial o social con Luis Paladini @LuchoPaladini", escribió en las redes el empresario Nicolás Paladini. "Teníamos una amistad. Ya no, y tampoco somos familiares. Está perjudicando a mucha gente", puso en otro Twitt, para luego aclarar que "coincide el apellido, nada más".