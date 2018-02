El director técnico de San Lorenzo, Claudio Biaggio, negó los rumores sobre una supuesta intención de achicar las dimensiones del campo de juego del Nuevo Gasómetro, donde mañana recibirá a Boca, líder de la Superliga, dijo desconocer la procedencia de esa versión y aseguró que sólo piensa en armar “el mejor equipo” para el clásico, que consideró “muy importante” para las aspiraciones futuras en el torneo.

San Lorenzo es el único escolta de Boca, a seis unidades, y mañana buscará su recuperación después de perder con Talleres (2-0) en el reinicio del campeonato argentino. “En ningún momento pensé en achicar la cancha para enfrentar a Boca, no sé de dónde salió ese rumor. Las dimensiones están bien, no me preocupa si la cancha es grande o chica, sólo pienso en formar el mejor equipo posible”, afirmó en conferencia de prensa.

Biaggio desarmó la creencia de que esa iniciativa estaba vinculada a la supuesta intención de defenderse ante el líder, al puntualizar que su equipo “ataca bastante y hace goles”. “No somos defensivos”, aseguró el técnico, confiado en que su equipo “tiene las herramientas necesarias para hacer un gran partido” en el Nuevo Gasómetro.

“No va a ser fácil pero estamos convencido de lo que queremos. Boca tiene jugadores importantes y nosotros también. Que ellos sean favoritos es normal porque son punteros y juegan bien, pero si tengo que apostar, pongo todo lo que tengo en San Lorenzo”, afirmó. El equipo sería con: Navarro; Díaz, Coloccini, Caruzzo, Rojas; Gudiño, Mercier, Quignón; Belluschi; Botta y Blandi.