El presidente de Boca, Daniel Angelici, se cruzó discursivamente ayer con Matías Lammens, presidente de San Lorenzo, a quien le espetó que “si tiene pruebas o sospechas, haga la denuncia en los Tribunales de AFA”, en relación a sus declaraciones sobre el polémico arbitraje de Silvio Trucco en el clásico del domingo que terminó empatado 1-1. Por su parte, el mandamás del Ciclón reconoció que Angelici lo telefoneó y le dijo que “no era bueno hacer declaraciones públicas en ese sentido”.

El ida y vuelta verbal entre los dirigentes tuvo su origen por la mañana con las declaraciones radiales y televisivas de Lammens, quien se refirió también a la labor de los jueces en la derrota del Ciclón con Talleres (0-2) la fecha pasada: “No quiero pensar ni abonar la teoría del complot pero me siento desilusionado cuando pasan este tipo de cosas”. Vale aclarar que San Lorenzo comenzó el año a tres puntos del líder Boca y, tras la derrota con los cordobeses, se alejó a seis.

En cuanto a los jugadas polémicas del clásico, quien preside la institución de Boedo desde 2016 se refirió a ellas como “injusticias” y “errores groseros” del árbitro. “Hay jugadas puntuales que nos hacen preguntarnos qué pasó. La jugada del gol de Tevez (Carlos) es offside. Fue determinante. Y también pudo haber sido expulsado el lateral izquierdo de Boca (Frank Fabra) y por eso salió en el entretiempo”, agregó el dirigente, que también consideró como “inexistente” la falta sobre Emmanuel Mas al final del partido, que generó varias protestas desde el lado xeneize. “Yo no dudo de la honestidad del árbitro. Digo que pueden dirigir condicionados por algunos factores. No voy a hablar de guardia alta o baja, pero sí manifiesto mi preocupación”, finalizó Lammens con una referencia a los dichos de Marcelo Gallardo de hace una semanas. El entrenador de River había dicho a mediados de enero que el trinomio “Macri, Angelici y Tapia” lo hace tener “la guardia alta”.

Tanto Angelici como Boca están siempre al pie del cañón por su cercanía con Mauricio Macri y el presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Sobre éste último, también habló Lammens: “Le dije que no me había gustado para nada el arbitraje y que sentía que nos habían perjudicado mucho. Además, agregó que le “molesta ver que (Tapia) fue al cumpleaños de Tevez (ver aparte)”.

Más tarde, Angelici tomó el guante y recordó que invitó a Lammens “a que sea parte del Comité Ejecutivo de AFA (donde el mandamás de Boca es Vicepresidente 1º)”, pero éste “no quiso”. “Me parece una barbaridad dudar de la honestidad de los árbitros. No creo que uno salga a perjudicar a un equipo con intención. No me pareció que eso pasara en el partido. Creo que se equivocó para los dos, como a veces se equivocan para uno o para otro”, afirmó el presidente de Boca, club que terminó el partido con San Lorenzo con dos jugadores más por las expulsiones del volante Facundo Quigñon y del lateral Gabriel Rojas en el local.

Por otro lado, Lammens se refirió al accionar policial en la previa del clásico, cuando los oficiales que custodiaban el micro del plantel de Boca que llegaba al Nuevo Gasómetro arrojaron gas pimienta a hinchas de San Lorenzo que se ubicaban en las inmediaciones. “Lo único que logran con lo que le hicieron al micro de hinchas es que alejen a la gente de las canchas. Hubo un muy mal accionar de la policía”, afirmó el dirigente.

En la próxima fecha, el puntero Boca se medirá con Temperley –uno de los necesitados en cuanto a los promedios– en La Bombonera; mientras que San Lorenzo visitará a Independiente –cuarto en la tabla–.