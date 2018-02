Tras 15 años años de negación por parte del director Quentin Tarantino y del cuestionado productor Harvey Weinstein, salió a la luz el video que muestra a la actriz Uma Thurman chocar contra un árbol a alta velocidad en medio de la selva mexicana, durante el rodaje de una de las escenas de la mítica película Kill Bill 2. Thurman publicó hoy el video por Instagram, tras haber denunciado el fin de semana en el New York Times la presión que ejerció sobre ella el director para que realizara la escena. En su publicación, Thurman culpó directamente a Weinstein de ocultar las imágenes. Tarantino, en tanto, admitió que “cometió un error” y le facilitó las imágenes a la actriz para que pudiera publicarlas.

Thurman aseguró que el director de Pulp Fiction le insistió que manejara el auto ella, en vez de utilizar a un doble de riesgo y a pesar de que habían anunciado que el vehículo no era seguro. "Las circunstancias del evento fueron negligentes al punto de la criminalidad, aunque no creo que haya sido con mala intención", escribió hoy una de las musas más reconocidas del director en Instagram. El accidente le causó lesiones graves en el cuello y las rodillas.

Thurman culpó directamente a Weinstein, quien nunca le permitió ver esas escenas por miedo a que iniciara acciones legales. "Después de años, Quentin me dio el video para que pudiera exponerlo, a pesar de que la justicia nunca llegará. El lo hizo sabiendo que le podía generar un daño personal a su imagen y estoy orgullosa por haber hecho lo correcto con coraje" explicó la actriz, y agregó: "El encubrimiento es imperdonable y por eso culpo a Lawrence Bender, E. Bennet Walsh y al reconocido Weinstein. Mintieron, destruyeron evidencia y continuaron mintiendo por años sobre lo ocurrido".

En el marco del movimiento feminista Metoo y Timesup, que desde el año pasado encabezaron distintas figuras de Hollywood que sacaron a la luz denuncias por acoso y abuso sexual contra emblemas de la industria del cine, la actriz Uma Thurman relató el fin de semana el ataque sexual que sufrió por parte de Weinstein. Y fue más allá, porque también apuntó contra Tarantino, el director más vinculado a Weinstein en la industria, por el accidente automovilístico en México.

“Quentin vino a mi tráiler y no le gustó oír la palabra ‘no’, como cualquier director. Estaba furioso porque les había costado mucho tiempo. Pero estaba asustada. Me dijo: ‘Te prometo que el auto está bien. Es un camino recto. Tienes que llegar a 40 millas por hora o tu cabello no saldrá bien y tendrás que volver a hacerlo’. Pero estaba metida en una caja de la muerte: el asiento no estaba atornillado correctamente. Era un camino de arena y no era un camino recto”, relató Thurman, quien terminó estrellándose con el auto. “El volante estaba en mi vientre y mis piernas estaban atascadas debajo de mí”, continuó Uma y confesó: “Sentí este dolor abrasador y pensé: ‘Dios mío, nunca volveré a caminar’.”, escribió en el artículo.

Tras las críticas que se replicaron en estos últimos días, Tarantino dio hoy su versión de los hechos y pidió perdón a Thurman. "Le dije que estaría bien, que la carretera era recta. Le dije que sería seguro. Y no lo era. Estaba equivocado. No la obligué a subirse al coche. Se montó porque confió en mí. Y me creyó", manifestó en una entrevista con Deadline, el día en el que el video oculto se dio a conocer.

En la entrevista del Times, Thurman detalló además cómo fue que Weinstein intentó abusar de ella, a poco de grabar Pulp Fiction. Relató que estaban en una habitación de un hotel en París cuando el productor apareció en bata y le pidió que le acompañara a otro lugar mientras hablaban, mientras la conducía a un sauna. Cuando llegaron allí, la actriz le cuestionó qué estaban haciendo ese lugar, calificó la situación como "ridícula" y el productor, "muy nervioso y enojado" salió corriendo. La actriz aseguró que Tarantino tiempo después lo confrontó y le pidió que se disculpara con ella por su actitud fuera de lugar.

En octubre, cuando la catarata de denuncias de mujeres contra Weinstein se visibilizaron en los medios, Tarantino había admitido que conocía desde hace décadas que Weinsten cometía abusos sexuales y confesó que se sentía avergonzado por no haber dejado de trabajar con el magnate.