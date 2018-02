Carlos Tevez, referente de Boca, se refirió al clima caliente que se vivió el último domingo en el 1-1 con San Lorenzo en el Bajo Flores, con insultos incluidos a Mauricio Macri, ex presidente xeneize. “Si (Silvio) Trucco cobraba el penal, no salíamos del Gasómetro”, expresó el autor del empate, que prefirió no reclamarle al árbitro por la falta de Fernando Belluschi a Emmanuel Mas sobre el final del partido por temor a lo que podía suceder. El ex atacante de Juventus se refirió a la posición donde más “daño” puede causar al rival, habló de la situación de su amigo Ramón “Wanchope” Abila, a quien Guillermo Barros Schelotto relega al banco, y reiteró su deseo de poder jugar el Mundial de Rusia. Por otra parte, Emanuel “Bebelo” Reynoso, último refuerzo boquense en el mercado de pases, se perfila para jugar por el lesionado Pablo Pérez el domingo ante Temperley.

“Los árbitros se equivocan para un lado y para el otro; los jugadores debemos ayudar más. A Trucco le dije que era su culpa y que se había metido solito en un lío, porque podría haber cobrado que fue un choque entre los dos y dar el lateral, o echar a los dos”, opinó Tevez en una entrevista con DirecTV Sports sobre la otra polémica acción que terminó con la expulsión del defensor Gabriel Rojas de San Lorenzo. Además, sobre su posición en el gol que determinó el empate, Carlitos subrayó: “Yo siempre estoy atrás del defensor; si estoy en offside, es muy fina”.

Asimismo, el ídolo xeneize de flamantes 34 años dijo que la posición donde se siente más cómodo es “de tres cuartos para adelante”. “Cuando vuelvan Fernando (Gago) o Pablo (Pérez) podré recibir más pases donde pueda hacer más daño. Ahora tengo que tratar de adaptarme al equipo”, añadió y sobre la no titularidad de Wanchope Abila remarcó: “El está tranquilo, sigue trabajando para estar bien físicamente para cuando le toque; sabe que la oportunidad la va a tener y la va a romper”.

Sobre una probable vuelta a la Selección, Tevez admitió que para “hacer dudar” a Jorge Sampaoli deberá jugar entre “8 y 9 puntos”, al tiempo que aseguró que Cristian Pavón ingresará a la nómina final de 23: “Siempre le digo que cada partido se juega una fichita y que no se puede relajar”. Y concluyó fiel a su estilo: “El fútbol argentino va tan rápido que los mismos periodistas que hoy postulan a Lautaro Martínez –que la rompe de verdad– para la Selección, son los que la semana pasada lo mataron porque no había tocado la pelota contra Unión”.