El arquero de River, Franco Armani, expresó que llegó al club de Núñez en busca de “nuevos retos” y agradeció a la hinchada por el recibimiento que tuvo en el Monumental el sábado pasado en su debut con éxito por 2 a 0 ante Olimpo, por la 14ª fecha de la Superliga. Asimismo, el ex Atlético Nacional de Colombia se refirió a la chance de ser citado por el DT Jorge Sampaoli para jugar el Mundial de Rusia con el seleccionado argentino: “Recién estoy empezando y esto es partido a partido; tengo que seguir trabajando y mejorando”. En este punto, el goleador Ignacio Scocco, autor de dos golazos frente a los bahienses, se diferenció del deseo manifiesto de Carlos Tevez: “El sueño de la Selección lo tenemos todos, pero no me gusta postularme”.

“Llevo varias semanas adecuándome y estoy muy contento de estar acá”, dijo Armani a TyC Sports al expresar su gratitud con el hincha de River por los aplausos: “Eso me dio confianza antes de empezar el partido que fue mi debut con esta camiseta tan grande; fue algo muy lindo”, indicó el arquero.

A su turno, y después del golazo que le marcó a Olimpo, Scocco admitió a radio La Red: “Me costó un poco creerlo al principio, creo que será difícil repetirlo. Se dieron un montón de coincidencias, ellos buscaban el empate, se fueron abriendo los espacios y pude aprovechar. No soy de buscar lindos goles sino que sea gol. Tampoco es normal que haga tantos; ojalá pueda seguir con esta racha”, dijo el autor del doblete del sábado.

Por su parte, el colombiano Juan Fernando Quintero, que mostró destellos de calidad en su debut oficial en River al ingresar en el complemento frente a Olimpo, expresó: “Estoy muy contento, quería venir a este club. Es mentira que estoy tres kilos arriba; no soy gordo, soy un poco bajito. Pasa que no jugaba desde el 20 de noviembre. Ahora ya estoy mejor y en forma”.