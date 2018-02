El volante de Racing Ricardo Centurión se sumó ayer a la polémica por quién debiera ser el tercer centrodelantero de la Selección en el Mundial de Rusia y eligió a su compañero Lautaro Martínez por encima de Carlos Tevez, con quien compartió equipo durante el torneo 2016-2017 en Boca. “Lo elijo a Lautaro por sobre Tevez. Se percibe lo que él puede dar, no tiene techo, por eso tenemos que aprovechar al máximo su buen momento. No tengo dudas de que puede estar en la lista del mundial”, explicó Centurión en una entrevista televisiva.

La disputa entre los dos nombres propios se inició tras las declaraciones de Tevez el pasado martes, cuando consideró que “el fútbol argentino va tan rápido que los mismos periodistas que hoy postulan a Lautaro Martínez, que para mí la rompe, para la Selección, son los que la semana pasada lo mataron porque no había tocado la pelota contra Unión”, en referencia a la avalancha de elogios que recibió el delantero de Racing por su triplete frente a Huracán. El delantero de Boca, de 34 años, agregó: “Tenés que llevar hombres al Mundial; se gana con hombres, gente que va al frente en todas y que tiene experiencia en mundiales”.

Hace unas semanas, Tevez –que jugó las copas de 2006 y 2010– hizo públicas sus intenciones de estar en Rusia: “No me bajo de la lucha por ir, no se la voy a hacer fácil a Sampaoli”; lo cual generó la respuesta del DT, quien no lo descartó en caso de que “se destaque” este semestre en Boca.

Martínez, por su parte, prefirió no polemizar: “No puedo decir nada porque no lo escuché. No sé cómo fue la pregunta ni la respuesta de él. Pero sé que varias semanas atrás habló muy bien de mí y por eso le agradezco”.