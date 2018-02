El técnico de Banfield, Julio César Falcioni (foto), quien observó por televisión la clasificación de su equipo a la Fase 3 de la Copa Libertadores, conseguida en la noche del martes en Quito ante Independiente del Valle en Ecuador (3-2 en el global), dijo que “al final tuvimos un premio al esfuerzo y la concentración, en un partido con condiciones adversas como es el tema de la altura, pero al final los jugadores lograron el objetivo”, comentó el entrenador en diálogo TyC Sports.

Falcioni, de 61 años, debió quedarse en Buenos Aires por recomendación médica debido a su recuperación tras haber sido operado de nódulos en la laringe, y por ello el equipo fue dirigido en Quito por su ayudante de campo, Omar Piccoli. “Con Omar nos conocemos desde los años 90. Tenemos muy en claro el trabajo de grupo. Sabía que iba a tomar las mismas decisiones que yo y en eso estaba muy tranquilo”, señaló el Emperador, único que sacó campeón a Banfield en el Apertura de 2009.

El ex arquero y también entrenador de Boca (salió campeón invicto en 2011 y también ganó la Copa Argentina en 2012), comentó que vivió el encuentro con mucho nerviosismo. “Vi el partido caminando todo el tiempo; me comí varios chupetines (tiene prohibido el cigarrillo). Mi señora me vio tan loco que me dejó solo”, bromeó Falcioni.