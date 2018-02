La crecida del río Pilcomayo afectó a más de 8 mil personas que debieron ser evacuadas en la provincia de Salta. El caudal está hoy a 6,63 metros, a 70 centímetros del pico que alcanzó el pasado fin de semana. La provincia se movilizó en auxilio de los inundados, y el gobernador dejó una frase que despertó indignación.

Consultado por TV, Juan Manuel Urtubey habló desde Salta y aseguró que se dio un hecho “paradójico”, ya que “perdieron todo y al lado no perdieron casi nada, porque no tenían casi nada”. A su vez, manifestó que "los desmontes no tienen nada que ver" con la inundación.

La alusión a que hubo quienes “no perdieron casi nada, porque no tenían casi nada” de boca de alguien que es gobernador desde 2007 y admite que tiene ciudadanos en la miseria después de una década, no hizo más que generar reacciones en las redes.

