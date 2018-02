La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó la convocatoria a los comicios presidenciales que se celebrarán el 22 de abril, como había decidido la Asamblea el pasado 23 de enero, cuando llamó a organizar las elecciones para el primer cuatrimestre del 2018.

La fecha de los comicios, que fue rechazada por la oposición local, el Parlamento Europeo, la OEA, y los gobiernos de Chile y Estados Unidos, había sido anunciada el miércoles por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, al cabo de una breve reunión del directorio del organismo, luego de que el diálogo que el oficialismo y la oposición de Venezuela entablaron durante más de dos meses en Santo Domingo, República Dominicana, finalizara sin acuerdo.

Más temprano ese día, el presidente Nicolás Maduro -que tiempo atrás anunció su decisión de postularse a la reelección- dijo que implementará de todos modos el borrador del acuerdo elaborado en la capital dominicana y objetado por la oposición, que incluye la fecha de las elecciones.

El miércoles, en el acto de presentación del nuevo partido oficialista Somos Venezuela, Maduro firmó ese acuerdo y prometió que lo cumplirá “en todas sus partes”, según consignó la agencia noticiosa estatal AVN. Además Maduro, anunció una jornada para que el pueblo firme el acuerdo, informó la cadena Telesur. El 17 y 18 de febrero, en todo el país se realizará una jornada para que los venezolanos avalen el acuerdo con su firma, anunció Maduro.

Desde el Palacio de Miraflores, en Caracas (capital), el mandatario hizo un llamado a los líderes de oposición a reincorporarse al camino electoral y dejar de lado la violencia, de cara a las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril. “Hemos conversado durante meses, logramos un acuerdo progresista, que da garantías para que Venezuela vaya a un proceso electoral libre, democrático y transparente”, expresó. “Inscríbete candidato o candidata de la oposición, pero primero firma el documento de República Dominicana, háganlo por el país”, enfatizó el jefe de Estado.

El presidente venezolano aseguró que el documento fue avalado por los dos facilitadores del diálogo, su par dominicano, Danilo Medina, y el ex mandatario español José Luis Rodríguez Zapatero. Éste último llamó a la oposición a firmar el acuerdo en un texto que rezaba: “Le pido, pensando en la paz y la democracia, que su organización suscriba formalmente el acuerdo que le remito, una vez que el gobierno se ha comprometido a respetar escrupulosamente lo acordado”. Medina, por su parte, anunció que el diálogo entraba en una especie de receso indefinido, en una conferencia de prensa en la que apareció flanqueado por Rodríguez Zapatero y por los representantes de los países acompañantes del proceso: Bolivia, Chile, Nicaragua y San Vicente e Islas Granadinas.

Las negociaciones se consideraron terminadas durante una breve reunión a la que asistieron los delegados de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), los facilitadores y los funcionarios de los países acompañantes, pero no los miembros del oficialismo venezolano, que ya habían abandonado la isla. Medina explicó que el diálogo se frustró porque Maduro decidió que sólo firmará ese documento, sin aceptar las observaciones que la MUD llevaría a la mesa, pese a que también le expresó su deseo de seguir el diálogo.

“Es increíble que se hayan marchado y se nieguen a recibir el documento” con las observaciones de la oposición al documento elaborado, afirmó el jefe de los delegados de la MUD, el diputado Julio Borges.

Las partes habían admitido coincidencias en cinco de los seis puntos de la agenda pero no pudieron alcanzar consenso acerca de las elecciones presidenciales. En cuanto a la fecha de los comicios, el oficialismo pretendía que se celebraran el 8 de marzo y la oposición, el 10 de junio, y tras varias negociaciones se había acordado realizarlos el 22 de abril, reveló Medina en la rueda de prensa transmitida por el canal venezolano Telesur.

La oposición todavía no resolvió si se presentará o no a las elecciones, ni, en caso de hacerlo, si irá con un postulante único o no, y de qué modo determinará sus candidaturas. Al respecto, el presidente Maduro aseguró: “Quiero que la oposición inscriba sus candidatos completos a las elecciones presidenciales, quiero dar todas las garantías para que vengan observadores internacionales a las elecciones, así lo firmé en el acuerdo y voy a cumplir todo el acuerdo”. Entre el 26 de febrero y el primero de marzo tendrán tiempo para postular a sus candidatos, mientras que la campaña iniciará el 2 de abril y terminará el 19.