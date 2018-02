El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de La Plata dará a conocer hoy el veredicto del juicio oral a 17 penitenciarios bonaerenses por el incendio ocurrido en 2005 en la Unidad 28 de Magdalena, en el que murieron 33 internos. La fiscal de juicio, Florencia Budiño, pidió penas de entre dos y 15 años de cárcel para los miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). La audiencia empezará a las 12 en la sede de los Tribunales penales de La Plata, ubicada en la calle 8 entre 56 y 57.

La fiscal Budiño imputó a 15 de los 17 juzgados por el delito de “abandono de persona seguido de lesiones y muerte”, mientras que al director del penal y al ex jefe de seguridad los imputó por “homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas”. En su alegato, Budiño tuvo en cuenta la antigüedad, jerarquía y el rol que ocupaba cada penitenciario la noche del incendio. Finalmente pidió 15 años de prisión para Raimundo Fernández, secretario del penal, y María del Rosario Roma, segunda jefa de guardia de seguridad exterior, y 12 para Jorge Martí, encargado de turno, que fueron quienes dispararon balas de goma contra los reclusos que protestaban. Además, solicitó 11 años para Gualberto Molina y Gonzalo Pérez; 10 para Carlos Bustos, Rubén Montes de Oca y Juan Santamaría y ocho para Marcelo Valdivieso, Juan Zacheo, Juan César Romano, Marcos Sánchez, Eduardo Villarreal, Maximiliano Morcella y Mauricio Giannobile.

En su alegato, la fiscal relató que el incendio se inició “tras la pelea de dos internos en el Pabellón 16”, luego de lo cual “un grupo de penitenciarios ingresaron con escopetas e hicieran disparos intimidatorios”. Budiño contó que, de acuerdo a los testigos, “muchos internos debieron tirarse al piso para evitar recibir disparos y que un interno decidió iniciar un incendio para hacer cesar los disparos”. “En ese momento, los agentes se replegaron y cerraron la puerta. El humo invadió el pabellón. Había una sola vía de escape y no pudieron salir porque nadie abrió la puerta de chapa ni la de rejas”, agregó la fiscal. Budiño consideró que los penitenciarios “abandonaron a los internos con las puertas cerradas cuando había aún focos ígneos y tuvieron que ser los propios internos del Pabellón 15 los que intentaron abrir las puertas para ayudar a sus compañeros”.

Por su parte, la fiscal Victoria Huergo pidió 5 años de prisión para el entonces director de la unidad, Daniel Oscar Tejeda y dos años y cuatro meses para el ex jefe de seguridad exterior, Cristian Alberto Núñez, a quienes les imputó “homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas”. “Son actores responsables de los hechos. Mandar no es sólo ordenar sino fiscalizar y no se pueden desentender de los problemas”, dijo la fiscal al citar las graves falencias que tenía la unidad penitenciaria, entre las que mencionó fallas estructurales y la falta de matafuegos.

En el debate, que comenzó el 15 de agosto y terminó a fines de diciembre de 2017, declararon más de 150 testigos. Durante las audiencias, las querellas que representan a los familiares de las víctimas reclamaron las mismas penas que la fiscalía, mientras que las defensas de los penitenciarios pidieron al tribunal que se los absuelva y en caso contrario que se les imponga la pena mínima.