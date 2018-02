TEATRO

Orfeo y Eurídice

“El centro del amor no siempre coincide con el centro de la vida. Ambos se buscan entonces como dos animales atribulados. Pero casi nunca se encuentran, porque la clave de la coincidencia es otra: nacer juntos. Nacer juntos, como debieran nacer y morir todos los amantes”. Con este epígrafe del poeta Roberto Juarroz se presenta esta pieza de Cesar Brie, basada en el caso Englaro de Italia, donde un padre luchó durante 17 años para poder suspender la alimentación e hidratación forzadas que tenían en vida a su hija totalmente inconsciente y con daños cerebrales irreparables luego de un accidente. ¿Cuál es y dónde se sitúa el umbral en el que la ciencia debe ceder su lugar a la naturaleza y resignarnos a morir? Reestreno a partir del viernes 16, por sólo ocho funciones. Con Liza Taylor y Sofía Diambra.

Viernes a las 21, en El Extranjero, Valentín Gómez 3378. Entrada: $250.

Como si pasara un tren

Comedia dramática que aborda la vulnerable relación de una madre y su hijo. Él es un adolescente con retraso madurativo que desea con pasión y profundidad. La madre, sobreprotectora y temerosa, le transmite sus miedos y la imposibilidad de alcanzar los sueños. La llegada de la prima con aparentes problemas de drogadicción, que viene de la capital a pasar una temporada en “el campo”, será la que genere el cambio de aire de esta relación y replantee la posibilidad de concretar los deseos. Dramaturgia y dirección de Lorena Romanin, con Guido Botto Fiora, Luciana Grasso y Silvia Villazur.

Viernes a las 22 y sábados a las 20 y 22 en El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Entrada: $280.

MÚSICA

Lechiguanas

A seis años de su anterior disco de canciones pop, Mormazo (2011), a fines del año pasado el uruguayo Dani Umpi reunió los ocho temas que completan este breve pero contundente álbum con un bautismo que homenajea a Leonardo Favio y su Nazareno Cruz y el Lobo. Oscuro y sin maquillaje desde su portada, Lechiguanas es digno sucesor de un camino de perlas dance que comenzo en el aún admirable Perfecto (2005). Porque además de ser artista plástico, novelista a-lo-Puig y cantante con proyectos acústicos como el que grabó junto a Rosario Bléfari, Umpi es el mejor Pet Shop Boy rioplatense, y revalida sus laureles con este demorado tercer opus en esa vena, producido por Jean Deon, que hizo lo propio en el último trabajo de Diosque, Llanero (2017). Con invitados como Marina La Gastra (del dúo Ibiza Pareo) en “No podrás” y Diosque en “Lucífera”, Umpi baila y hace bailar, y hasta se permite un empoderador himno dance y al mismo tiempo casi barra brava como “La yuta”, que termina cantando “Ahora elijo bien a quién besar/ que la yuta me venga a buscar”.

Diente de león

El dúo entre la cantante fueguina Lucía Boffo y el pianista mendocino Andrés Marino nació con la intención de explorar la música instrumental, el impresionismo, la improvisación del jazz, la música contemporánea y el formato canción. Su primer fruto discográfico fue el EP digital Cíclico (2015), en gran medida contenido en este Diente de león, incluyendo su único cover, “Coral”, del portugués Mario Laginha. Además En dos temas el dúo se completa con un raro quinteto de cuerdas sin viola, lo que le agrega una profundidad orquestal.

ONLINE

78/52

El arte de Sir Alfred está más vivo que nunca y el subtítulo de este interesante documental que Netflix acaba de poner a disposición del cinéfilo lo dice todo: “Hitchcock’s Shower Scene”. A lo largo de una hora y media el realizador Alexandre O. Philippe desmenuza y analiza con atención microscópica las 78 posiciones de cámara y 52 planos que integran la escena de la ducha de Psicosis, una de las secuencias más famosas de la historia del cine, origen de infinitos homenajes, robos y parodias. Con un nivel de detalle cercano al ensayo académico, pero de estructura clásica, transparente y didáctica, la película describe los aportes de artistas y técnicos en la creación de la muerte de Marion Cranea manos del inefable Norman Bates, incluyendo el del músico Bernard Hermann y sus famosos acordes chillones de violín. Participan personalidades de la talla de Jamie Lee Curtis, Guillermo del Toro, Martin Scorsese o Danny Elfman.

Electric Dreams

En la tradición de clásicos televisivos como La dimensión desconocida, esta nueva serie británica de unitarios producidos por Amazon (ya disponible en su plataforma Prime Video) traslada a la pequeña pantalla diez relatos del gran autor sci-fi Philip K Dick. La mirada sobre un futuro cercano a la distopía está más que presente en relatos como “The Commuter” o “The Hood Maker”, basados en cuentos de la etapa temprana del autor de ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Autómatas, telepatías varias, pueblos con capacidades especiales y hasta un usurpador de cuerpos forman parte del menú. La serie cuenta con el aval de la hija de Dick, Isa Dick Hackett, y se propone como una alternativa old school al pesimismo admonitorio de Black Mirror.

CINE

La verdad a cualquier precio

Casi ocho años después de su presentación en sociedad en el Festival de Cannes llega a la cartelera local este largometraje dirigido por el británico Ken Loach. “El camino más peligroso del mundo oculta un secreto aún más mortífero”, rezaba la frase publicitaria del film; la Ruta Irlandesa del título original refiere a la carretera que unía la zona libre de Bagdad y su aeropuerto durante el apogeo de la ocupación en Irak. Se trata, desde luego, de una de las películas “extranjeras” del director de Pan y rosas y la reciente Yo, Daniel Blake, un retrato de los crímenes cometidos en nombre del estado a partir de la mirada de un empleado de seguridad en Medio Oriente. Escrito por su colaborador habitual, Paul Laverty, el guion se traslada de Bagdad a Liverpool, al tiempo que las consecuencias sufridas por un “especialista en seguridad” afincado en esas tierras comienzan a develar una trama con tonalidades de conspiración.

Recreo

La nueva película de Hernán Guerschuny y Jazmín Stuart (codirigiendo en tándem por primera vez) vuelve a poner en práctica el viejo truco del encuentro de amigos como disparador de viejas rencillas, amores y secretos. Tres parejas de entre treinta y pico y cincuenta años –algunos con hijos adolescentes, otros apenas comenzando el camino de la paternidad/maternidad– se reúnen en una casa de campo, pero el placer del descanso cede rápidamente su lugar a los conflictos más diversos. En parte comedia de costumbres, en parte drama catártico, lo mejor de Recreo se encuentra en los pequeños detalles de la construcción de ciertos personajes. El reparto incluye a Carla Peterson, Juan Minujín, Fernán Mirás, Pilar Gamboa y la misma Stuart.

TV

Here and Now

La nueva apuesta de prestigio de HBO cuenta con las actuaciones centrales de Holly Hunter y Tim Robbins, figuras materna y paterna, respectivamente, de los Bishop-Black, una particularísima familia interracial (y definitivamente progre) de Portland, Oregon. Con sus hijos adoptivos de países como Vietnam, Liberia y Colombia –lugares donde los Estados Unidos “hicieron cosas horribles”, según confiesa uno de los personajes– y un tono que combina el humor con el drama irónico, esta serie creada por Alan Ball (True Blood, Six Feet Under) funciona como espejo de “las fuerzas dispares que polarizan la cultura estadounidense actual”, según afirma la gacetilla de prensa. Los conflictos culturales, raciales y sexuales estarán a la orden del día en los diez episodios de la saga, claramente influenciada por los nuevos mandamientos de la era Trump. La aparición de un elemento sobrenatural aporta un aire de extrañeza a una serie que seguramente dará que hablar.

Domingos a las 23, por HBO.

Chain of Command

Como posible complemento o antítesis de Here and Now, la señal de National Geographic comenzó a exhibir esta serie documental dedicada a describir el trabajo de los marines en territorios extranjeros, de Afganistán a Colombia y pasando por Irak, en su incansable “lucha contra el terrorismo”. Narrados por Chris “Capitán América” Evans, los ocho episodios fueron rodados en diversos lugares del mundo y en uno de los centros del poder de los EE.UU.: el Pentágono. Resta saber si la producción es una celebración ciega de la “policía del mundo” o, por el contrario, deja entrever las muchas contradicciones de su accionar.

Miércoles a la medianoche, por NatGeo.