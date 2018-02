El 7 de febrero se cumplieron dos meses del encarcelamiento del ex secretario de Legal y Técnica de la Nación Carlos Zannini, que desde entonces se encuentra alojado en la cárcel de Ezeiza. Fue detenido en la causa por el Memorándum con Irán, un tratado que fue aprobado por ambas cámaras del Congreso.

En el video difundido a través de redes sociales, personalidades de la cultura, como Taty Almeida, Fernán Mirás, Cristina Banegas, denuncian que la prisión preventiva del ex funcionario no tiene otra motivación que la persecución política. En el spot Cristina Tejedor, Paola Barrientos, Luis Ziembrowski, Dolores Solá, Liliana Herrero, entre muchos otros, explican que el ex funcionario no tiene ninguna otra causa, no presenta riesgo de fuga ni de entorpecimiento de una investigación que el propio juez Claudio Bonadio dio por cerrada.

A lo largo del video se detalla que entre el 10 de diciembre de 1987 y el 10 de diciembre de 2015 Zannini ejerció la función pública sin haber sido denunciado, ni haber sufrido causa judicial alguna. Y que en diciembre del año pasado, sin que mediara ninguna solicitud de un fiscal, un juez de la Nación lo citó a indagatoria y ordenó su prisión preventiva. “El delirante procesamiento por traición a la Patria –continúa el texto leído por artistas como Arturo Bonín, Teresa Parodi, Darío Grandinetti- fue en parte borrado de un plumazo por la cámara nacional de apelaciones. De modo que hoy sólo subsiste un supuesto encubrimiento agravado cuya investigación ya ha sido concluida. No existe en la Argentina persona alguna que por acusación semejante no esté por lo menos excarcelada”.