El primer encuentro en busca de la unidad de cara a las elecciones de 2019 abrió el debate en el peronismo. Algunos sectores más afines al gobierno y/o resistentes a un acercamiento con el kirchnerismo expresaron sus críticas. Esas voces fueron las de Miguel Pichetto, presidente del bloque justicialista en el Senado y de Graciela Camaño, diputada del Frente Renovador. Pichetto sostuvo que no fue invitado a la reunión llevada adelante el jueves en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y consideró que “no hay análisis político en profundidad de cara al futuro”. “No estuve en la reunión, no me invitaron, pero tampoco imputo malas intenciones”, dijo. Los diputados del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi y José Luis Gioja, junto al ex jefe de Gabinete Alberto Fernández salieron a responderle. Rossi señaló que la convocatoria fue amplia y “hubo sectores que prefirieron no ir”. “Para mí, el límite es Mauricio Macri. Sin embargo, hay sectores que se sienten más cómodos con el oficialismo que con nosotros”, aseguró el diputado del FPV. Un poco más conciliador se expresó Alberto Fernández, que afirmó: “Miguel (Pichetto) está un poco en otro espacio, pero siempre está invitado”. En tanto, José Luis Gioja remarcó “dejar de lado las formalidades y construir la ancha avenida” porque “es importante hacer lo que se pueda, todo es lícito y es bueno para concretar la unidad”. Por otra parte, la jefa de bloque del Frente Renovador en Diputados, Graciela Camaño, criticó el “Encuentro por la Unidad”, al cual asistieron de forma personal los diputados massistas Felipe Solá y Daniel Arroyo, ya que el Frente Renovador rechazó la convocatoria al argumentar que “la unidad no es posible con el kirchnerismo”. “Soy absolutamente contraria a esta jugada de algunos personajes. Hace tres meses tuvimos una elección y lo que menos espera la gente de nosotros es que estemos juntándonos para ver como tenemos la próxima elección o que estemos promoviendo o autopromoviendo candidaturas”, sostuvo la diputada nacional. Además, se diferenció de sus pares aduciendo que “cada uno de nosotros es responsable y tiene que hacer una evaluación correcta de para qué estamos militando en la política. Ahí no coincido con mis dos compañeros”.