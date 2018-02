El primer episodio de Here and Now comienza con un sueño de misteriosas implicancias que tiene Ramón, el hijo colombiano de Greg y Audrey. El muchacho, además, empieza a tener extrañas visiones, hasta que finalmente sus padres lo llevan a terapia... donde se abren nuevas conexiones místicas. “Creo que hay más en la vida que sólo lo material y que a veces hay más en nuestra conciencia de lo que pensamos”, aseguró Alan Ball, el creador de la serie, durante las ruedas de prensa. “No sólo me resulta importante sino también interesante, un modo de explorar a los personajes. Si tienen una visión, ¿qué significa? Pero es algo más místico que sobrenatural”.

Robbins también dijo creer en ese costado más allá de lo material: “He sido testigo de cosas que no puedo explicar y me siento bien al respecto. Por ejemplo, mi abuelo y yo éramos muy unidos, y un mes después de que él murió tuve un sueño muy claro en el que él me decía ‘No te preocupes, Tim, yo me ocupo de eso’. Me desperté pensando eso. Unos quince minutos más tarde, recibí un llamado de Susan (Sarandon, su exesposa), que me dijo que Miles, nuestro hijo más chico, que en ese momento tendría unos 4 años, corrió en medio del tráfico en la Séptima Avenida. ‘De repente, fue como si algo lo parara, y le pasaban autos por delante y por detrás’. Y le contesté: ‘Yo sé exactamente qué fue lo que pasó’”.