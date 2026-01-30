Omitir para ir al contenido principal
Buscará su séptimo título de Grand Slam

Alcaraz derrotó a Zverev en un partidazo y es finalista del Australian Open

Carlos Alcaraz es finalista del Abierto de Australia (JOEL CARRETT/EFE)

Real Madrid enfrentará a Benfica

Sorteo de la Champions League: así quedaron los cruces de los playoff

Por irregularidades

La Anmat prohibió la venta de una marca de aceite de oliva

La columna de Santiago Loza

Un río herido

Por Santiago Loza

Exclusivo para

Donald Trump se acerca a un nuevo cierre de gobierno

Estados Unidos: el Senado bloqueó un proyecto de presupuesto

El presidente de EE.UU. aseguró que los ucranianos “nunca experimentaron algo así”

Trump afirma que Putin accedió a pausar los ataques a Ucrania por el frío

La Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes está acéfala desde hace un año

El Gobierno quiere bajar la edad de imputabilidad, pero desatiende a las infancias

Este jueves se realiza el velorio

Investigan la muerte del artista plástico Fernando Fazzolari en su casa de Monserrat

Comunicado ante los mensajes de “contenido explícitamente intimidatorio”

El colectivo de abogados repudió al “Gordo” Dan por sus amenazas a Claudia Cesaroni

Más de un mes y 230 mil hectáreas quemadas después

El Gobierno reaccionó y firmó un decreto de Emergencia Ígnea

Por Melisa Molina

La Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes está acéfala desde hace un año

El Gobierno quiere bajar la edad de imputabilidad, pero desatiende a las infancias

La Patagonia arde en llamas

Marcha por la Emergencia Ígnea

La provincia de Buenos Aires cedería casi 400 mil millones

Quién más pierde con la reforma

Por Raúl Dellatorre

Las facturas de luz llegan recargadas de aumentos

Los puntos oscuros del nuevo esquema

Por Juan Garriga

En el marco del RIGI, por USD73 millones

YPF le compra a China

El riesgo país volvió a subir luego de seis bajas consecutivas

Con el dólar estable, el Central compra divisas

¿Llueve en la Ciudad?

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 30 de enero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 30 de enero

Fauna autóctona en vivo

Nuevo streaming del Conicet: ahora observa a los pingüinos de Magallanes

Fue empate en el Barrio Alberdi entre dos que siguen invictos

Torneo Apertura: al final Belgrano y Tigre no se sacaron ventajas

El equipo de Varela se impuso 1-0 en el Bajo Flores

Torneo Apertura: Defensa volvió a ganar de visitante ante Riestra