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Buenos Aires|12

Memoria y comunidad en Boulogne

Una muestra fotográfica recorre la historia y la identidad del Barrio Obrero

Este sábado, vecinos del barrio abren sus álbumes para una exposición que recorre ocho décadas de historia ferroviaria, comunitaria y de resistencia.

La exposición fotográfica reúne material aportado por vecinos y vecinas del barrio. (Imagen Web)

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