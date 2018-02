Cuando comenzó a pensar en la familia de Here and Now, Alan Ball enseguida tuvo en claro que quería a Holly Hunter (El piano) para protagonizar a Audrey, una suerte de matrona progre que aconseja a sus hijos sobre drogas y sexo basada en sus propias experiencias, pero que quiere mantener todo bajo su control. “Creo que tiene un increíble instinto maternal con sus cuatro hijos”, asegura la actriz sobre su personaje en la serie. “Tiene un deseo primordial de que todos estén bien e integrados. Y eso a veces la hace ignorar la realidad. También tenés que dejar hacer... Es una suerte de tira y afloja, pero Audrey a veces no lo entiende así, no entiende que se puede estar cerca y dejar que los demás tengan su propia autonomía. Todo viene de una mezcla de amor y ansiedad”. Para la actriz, es “muy interesante” que Here and Now se desarrolle en Portland, que es considerada “una de las ciudades más progresistas de Estados Unidos”. “Programan las luces para consumir lo menos posible, tratan de usar la menor cantidad de combustible en los autos... Pero todo empezó en un lugar de una suerte de intenso racismo donde los negros ni siquiera podían vivir. Esos opuestos tienen mucho que ver con lo que es Estados Unidos y con lo que estamos peleando ahora mismo: el resentimiento, la furia y la decepción”.