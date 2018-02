Candidatos y candidatas del Partido Democrático de Matteo Renzi estuvieron esta semana en Rosario, ante las elecciones legislativas del próximo 4 de marzo, que permitirán formar un nuevo gobierno en Italia. El actual diputado Fabio Porta, siciliano radicado hace más de dos décadas en Brasil, encabeza la lista de senadores, secundado por la rosarina Verónica Minnicino. En tanto, la lista de diputados es encabezada por el uruguayo Renato Palermo, secundado por Alberto Becchi, de Mar del Plata; Francisco Matura, Antonella Pinto, de Venezuela; Falisto Longo, Piero de Benedictis, Pascual Matafora y Fabio Vicenzi. Argentina es un distrito electoral clave para los extranjeros que votan en los comicios italianos: 804.261 personas italianas, o con doble ciudadanía, pueden ejercer sus derechos políticos en la península europea. Desde el próximo jueves 15, cada una de ellas comenzará a recibir el sobre con los votos: hasta el 1° de marzo, a las 16, se puede enviar la votación por correo, sin cargo. "Lo ideal es que lo hagan apenas les llegue el sobre", dice Porta, en un idioma que conjuga el castellano con vestigios de italiano y portugués.

América Meridional elige 4 diputados y dos senadores. ¿Por qué es importante la participación en las elecciones italianas de quienes no viven en aquel país? "El voto es el principal derecho de un ciudadano. El ciudadano italiano en el exterior tiene mucho orgullo de la ciudadanía, pelea para obtenerla, y cuando la tiene, muchas veces olvida lo más importante que es participar a través del voto del futuro del país, entonces, nuestra convocatoria es para votar, para ejercer la ciudadanía, para no olvidar que este voto es una conquista de años de lucha, de batallas políticas, para mostrar que los ciudadanos del mundo son una fuerza real e importante. Sin participación, el mensaje que se transmite es que los ciudadanos italianos en otros países del mundo no tienen interés", expresó Fabio Porta.

Por su parte, Minnicino agregó que los legisladores son "un vaso comunicante" con aquel país. "En Italia, la Liga del Norte quiere derogar esta representación", apuntó Palermo. Mientras Minnicino agregó que "precisamente, porque peligra este derecho, es importante ejercerlo. "Se trata de un derecho conquistado por los ciudadanos italianos en el exterior", agregó Becchi.

En su gira, los y las candidatos consideraron que el Partido Democrático de Matteo Renzi es "el único que puede garantizar para Italia un desarrollo social, con respeto a los derechos humanos, sociales y políticos", además de ser una alternativa "real" a la derecha que encarna el partido Forza Italia de Silvio Berlusconi (que encabeza las encuestas), y también al Cinco Estrellas, al que consideraron "un movimiento demagógico, sin proyecto concreto. Un peligro para la economía y la integración de Europa".

Pero además, según dijeron, el PD es el único que tiene "un proyecto para las y los italianos que viven en el exterior".

Ante la confrontación con fuerzas políticas locales que no tienen representación en los grandes partidos italianos, Minnicino subrayó que "no es lo mismo ser un bloque ínfimo, que formar parte de una fuerza mayoritaria, que cuenta con 200 diputados, y donde cualquier proyecto que se presente tendrá ese aval".