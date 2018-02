"No me supondría ningún problema jugar en el Barcelona. Mi relación con el Real Madrid se ha terminado, mi ciclo allí acabó hace tiempo. Sinceramente, no me supondría ningún problema jugar en el Barþa, al contrario. El único club por el que no podría fichar es Ñuls porque soy hincha de Central".

( Angel Di María en declaraciones a So Foot, en la víspera del partido de hoy entre el Paris Saint Germain y el conjunto blanco por la Liga de Campeones ).